Harry Styles canta Se telefonando: perché è alla canzone di Mina VIDEO

Harry Styles canta Mina, o quanto meno dà il via al suo pubblico, facendogli intonare Se telefonando.

Harry Styles canta Mina. È questo il titolo che si è rapidamente diffuso dopo il concerto di Bologna del 25 luglio 2022. Il Love On Tour prosegue ed è un successo clamoroso per l’artista britannico, che ha deciso di omaggiare l’Italia intonando le prime parole di Se telefonando, lasciando il suo pubblico cantare a squarciagola Mina. Una scena splendida e ormai virale.

Harry Styles canta Se telefonando

Non è un segreto che Harry Styles ami l’Italia. L’artista prova sempre a rendere i suoi concerti personali e unici. Quello di Bologna del 25 luglio non ha di certo fatto eccezione. Ha scelto di intonare Se telefonando di Mina, scatenando una reazione clamorosa.

Possiamo immaginarlo ascoltare la celebre cantante durante uno dei suoi tanti viaggi in Italia, restando folgorato dalla sua voce. Oppure fare ricerche per creare questo momento splendido, incappando in quella perla, ormai storica, che è Se telefonando.

Harry Styles ama l’Italia

“Alcuni dei momenti più felici e speciali della mia vita sono stati in Italia. Sono molto grato per tutto ciò che questo Paese mi ha dato”. La sua confessione sul palco ha commosso i fan, che sono esplosi di gioia. Intervistato da Vanity Fair, aveva raccontato d’aver viaggiato, da solo, on the road, per tutta l’Italia prima dell’uscita del suo terzo album da solista, Harry’s house. Dal palco, ancora, ha detto ai suoi fan estasiati in italiano: “Stasera vorrei che foste liberi di essere chi volete”.



Il prossimo passo è padroneggiare in maniera eccellente la nostra lingua. Ci sta lavorando, ha detto a Bologna: “Sto imparando l’italiano, anche se molto lentamente. Per favore siate pazienti con me. A tutti voi va il mio amore. Grazie per essere qui stasera”.