Scaletta Muse Milano 2023: canzoni e orario

Dopo Roma, i Muse arrivano anche a Milano: la scaletta del concerto e tutte le informazioni utili relative allo show

Dopo l’esplosivo concerto di Roma, i Muse fanno tappa a Milano con il loro tour Will of the People che sta incantando le principali città di tutto il mondo. L’attesa è chiaramente alle stelle per uno dei concerti più importanti dell’estate milanese e i fan possono sicuramente aspettarsi un grandissimo show, come è avvenuto a Roma. La serata è in programma per stasera sabato 22 luglio allo stadio San Siro e la scaletta del concerto meneghino dovrebbe ricalcare sostanzialmente quella capitolina, che si è aperta proprio con Will of the People, la traccia che dà il titolo all’intero tour, e ha vissuto momenti molto intensi ed emozionanti, come la dedica a Lina, accanita fan dei Muse, responsabile del loro fan club messicano. La donna è venuta a mancare pochi giorni fa e il gruppo le ha dedicato Verona, regalando un momento davvero emozionante a tutti i fan, ma le sorprese non sono finite qui, perché in chiusura la band ha anche omaggiato il grande Ennio Morricone introducendo la loro Knights of Cydonia con una colonna sonora realizzata proprio dallo storico musicista italiano. Insomma, Roma è stata davvero incredibile per i fan di Muse e ora a Milano si attende un altro grandissimo show. Di seguito quella che dovrebbe essere la scaletta della serata allo stadio San Siro di Milano:

Will of the People

Interlude

Hysteria

Psycho

Stockholm Syndrome

Resistance

Won’t Stand Down

Compliance

Thought Contagion

Verona

Time Is Running Out

The 2nd Law: Isolated System

Undisclosed Desires

You Make Me Feel Like It’s Halloween

Madness

We Are Fucking Fucked

The Dark Side (Alternate Reality Version; strumentale)

Supermassive Black Hole

Plug In Baby

Behold, the Glove

Uprising

Prelude

Starlight

Bis

Simulation Theory Theme / [JFK]

Kill or Be Killed

Knights of Cydonia

Muse Milano: quanto dura il concerto

L’orario è stato un tema caldo, e mai aggettivo fu più azzeccato, per ciò che ha riguardato il concerto dei Muse a Roma. La band, infatti, a causa delle temperature altissime che in questi giorni stanno colpendo la Capitale, avevano posticipato l’inizio del concerto alle 21:45 , per cui ci sarà da capire se anche a Milano ci saranno dei cambiamenti in tal senso, considerando che il gran caldo non accenna a diminuire in tutta la penisola. Allo stato attuale delle cose, comunque, lo show rimane programmato per le ore 21:00, almeno fino a nuove indicazioni. Di conseguenza, l’apertura del prato dovrebbe avvenire intorno alle ore 16:00 e quella delle tribune per le 17:00, dopo di ché inizierà il pre show con Royal Blood e poi sarà il turno dei Muse. Qualora il gruppo dovesse decidere di prendere le stesse precauzioni di Roma, tutto verrà posticipato all’incirca di un’ora, ma in tal senso bisogna attendere comunicazioni ufficiali da parte della band, che nel caso del concerto all’Olimpico sono arrivate mediante la loro pagina Instagram. Per ciò che riguarda la durata, invece, il concerto dei Muse a San Siro dovrebbe durare poco più di due due ore, considerando la lunghezza della scaletta, con la fine prevista, dunque, tra le 23 e le 23:30, salvo ovviamente cambiamenti di orario, che farebbero slittare anche la fine dello show intorno a mezzanotte.