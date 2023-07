Scaletta Pinguini Tattici Nucleari Roma Olimpico: canzoni e orari

I Pinguini Tattici Nucleari tour negli stadi: scaletta dell’Olimpico di Roma. Le canzoni e gli ospiti di 23 luglio e 24 luglio

Il tour negli stadi dei Pinguini Tattici Nucleari arriva a uno dei momenti più attesi, le due date di Roma previste per il 23 e per il 24 luglio. La cornice è quella dello stadio Olimpico, naturalmente, e l’attesa è alle stelle per due show che hanno attirato un grandissimo numero di fan. La scaletta è quella ormai nota, che i Pinguini Tattici Nucleari stanno portando in giro per gli stadi sin dall’inizio della loro tournée, ma per questi due concerti romani potrebbe esserci una piccola, doverosa, modifica. Poco prima di pubblicare l’ultimo album, Fake News, la band bergamasca aveva parlato su Instagram di una canzone speciale dedicata a Roma, svelandola proprio in occasione dell’annuncio del concerto all’Olimpico. Il brano in questione è Stage Diving, che presenta diverse fotografie proprio dedicate alla Capitale, ma questa canzone non figura nella scaletta del tour negli stadi dei Pinguini Tattici Nucleari. Tuttavia, è difficile che il gruppo nei concerti capitolini tenga fuori questo brano dedicato proprio alla Capitale e per di più su Instagram ha fatto la propria comparsa una storia in cui Riccardo si mostra all’interno dello stadio Olimpico e in sottofondo c’è proprio Stage Diving. Insomma, sembra davvero molto probabile che, almeno per i concerti romani, questo brano venga inserito in scaletta. Per il resto, la lista delle canzoni dovrebbe essere quella nota, da Zen e Giovani Wannabe in apertura fino al gran finale con Pastello bianco e Fuori dall’hype. Di seguito, dunque, la possibile scaletta dei concerti di Roma del 23 e del 24 luglio dei Pinguini Tattici Nucleari, con la probabile aggiunta di Stage Diving:

Zen

Giovani Wannabe

Tetris

Hold On

La storia infinita

Bergamo

Hikikomori

Coca Zero

Nonono

Ricordi

Lake Washington Boulevard

Scatole

Giulia

Cena di classe

Irene

Dentista Croazia

Antartide

Freddie

Medley: Scooby Doo / L’ultima volta / Verdura / Gioventù brucata (Dj set)

Fede

Ridere

Rubami la notte

Ringo Starr

Scrivile scemo

Pastello bianco

Fuori dall’hype

Quanto dura il concerto dei Pinguini Tattici Nucleari e a che ora finisce

L’inizio dei concerti all’Olimpico dei Pinguini Tattici Nucleari sono previsti per le ore 21:oo e i due show a Roma dovrebbero durare poco più di due ore, con la fine degli spettacoli prevista poco dopo le 23:30 circa. Molto dipenderà, chiaramente, dall’effettivo inizio del concerto, ma comunque il concerto dei Pinguini Tattici Nucleari finisce tra le 23:30 e mezzanotte, almeno stando ai programmi di partenza. In molti hanno avanzato l’idea di un possibile posticipo del concerto, una scelta adottata qualche giorno fa anche dai Muse visto il gran caldo di Roma, ma in tal senso non c’è stata alcuna comunicazione ufficiale, per cui l’orario d’inizio della performance della band bergamasca rimane fissata per le 21:00, non più tardi. Arriva, dunque, uno dei momenti clou del tour dei Pinguini Tattici Nucleari, che dopo queste due grandi esibizioni a Roma continueranno col loro viaggio nella penisola con i concerti di Bari e Messina, prima dell’unica data di Agosto a Olbia e infine dell’attesissimo concerto del 9 settembre a Campovolo.