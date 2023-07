Temptation Island Mirko e Perla escono insieme? Si sa 

Gli spoiler su Mirko e Perla di Temptation Island 2023: è stato rivelato se i due escono insieme o separati e se il rietino ha scelto la single Greta

Dopo l’uscita di scena definitiva di Giuseppe e Gabriela, la coppia che più di tutte si è presa la scena in questa edizione 2023 di Temptation Island è sicuramente quella composta da Mirko Brunetti e Perla Vatiero. Come abbiamo potuto vedere, nel corso delle settimane la distanza tra i due si è fatta sempre più ampia, complici alcuni commenti della ragazza, che ha aspramente criticato il fidanzato, e il comportamento di Mirko, che si è avvicinato tantissimo alla single Greta. In attesa del loro falò di confronto fan si chiedono: Mirko e Perla escono insieme da Temptation Island? Ebbene la risposta ha del clamoroso stando agli spoiler che arrivano direttamente dalle registrazioni delle puntate all’Is Morus Relais. Facendo un’analisi su quanto si è visto durante il loro percorso sembrava altamente improbabile che i due decidessero di uscire insieme dopo il falò di confronto finale. Mirko e Perla si sono allontanati moltissimo e si sono anche feriti nel corso delle settimane trascorse in Sardegna e probabilmente, come spesso accade, sarà decisivo il rewatch delle puntate andate in onda su Canale 5. Ricordiamo che le coppie decidono di restare insieme o di lasciarsi solo in base ai video che vengono mostrati dalla produzione tramite Filippo Bisciglia perché le puntate sono registrate. Solo dopo hanno modo di vedere il girato montato in prima serata. Per questo è sempre decisiva l’ultimo appuntamento con la trasmissione quando dopo qualche mese fuori dai villaggi con i single si scopre se anche chi ha deciso di non separarsi ha retto davvero. Stando a quanto anticipato da Alessandro Rosica Mirko e Perla escono insieme da Temptation Island, anche se abbiamo visto nella puntata del 14 luglio che Mirko ha preso la decisione di lasciarla e frequentare la tentatrice Greta mentre Perla ha accettato la decisione e ha iniziato a conoscere Igor. Poi la storia del programma ci ha insegnato che tutto è possibile, anche i più impensabili capovolgimenti, ma al momento una riconciliazione sembra esserci stata e probabilmente si vedrà nella prossima puntata che racconterà cosa è successo davvero a Mirko e Perla un mese dopo.

Temptation Island Mirko e Greta

Uno dei fattori che facevano propendere per un’uscita separata di Perla e Mirko è rappresentato proprio da Greta, single molto vicina al ragazzo. La tentatrice sin da subito è stata una roccia per il ragazzo di Rieti, che si è a lungo sfogato con lei dopo i video di Perla, parlandole della sua relazione e dei suoi pensieri. Da queste lunghe chiacchierate, però, è nato qualcosa di più, perché Greta si è mostrata via via sempre più interessata al ragazzo, che dal canto suo ha creato una certa intimità con la single. L’attrazione è innegabile ed è stata confermata a denti stretti da entrambi, senza sbilanciarsi troppo considerando anche la delicatezza della situazione. Greta sembra però decisa a giocarsi le sue carte con Mirko e ha anche allontanato Manuel, che non ha nascosto i suoi apprezzamenti per la ragazza, che però ha continuato a passare il suo tempo col fidanzato di Perla. Mirko con lei si è aperto moltissimo e i due si sono fatti sempre più vicini e intimi, tanto da far pensare che da un momento all’altro possa scattare qualcosa tra loro. Il web intanto si è letteralmente spaccato, tra chi condanna l’atteggiamento del fidanzato di Perla e chi invece fa il tifo per la sua storia con Greta: sicuramente presto vedremo degli aggiornamenti in tal senso e il futuro di Perla e Mirko prenderà una piega che dipenderà anche da come andranno le cose con la bella tentatrice.