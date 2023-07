Lucio Dalla era sposato? La rivelazione su moglie e figli

La vita privata di Lucio Dalla dopo la sua morte a 68 anni. Aveva un compagno ma si è sempre indagato su moglie e figli

Sono passati ormai più di dieci anni dalla scomparsa improvvisa di Lucio Dalla, avvenuta a causa di un tragico infarto quando il cantante si trovava in Svizzera per partecipare a un festival musicale. In questo decennio l’amore dei fan per l’artista bolognese non si è affievolito, ma non si sono placate nemmeno diverse domande intorno alla vita privata della voce di Piazza Grande, in particolare relative alla sua sfera sentimentale. Questo è stato un tema spesso dibattuto negli anni, intorno a cui determinate domande non hanno mai avuto risposta e comprensibilmente la curiosità del pubblico resta viva. Uno dei principali dubbi che ancora oggi dominano intorno alla figura del cantante è se Lucio Dalla era sposato e la risposta è che, a quanto risulta, il cantautore bolognese non è mai stato sposato e nemmeno ha mai avuto figli. Ma c’è un motivo dietro queste voci così insistenti da sempre. Il cantante di Stella di mare durante la sua esistenza non ha mai parlato apertamente della sua vita privata, cercando sempre di mantenere alto il riserbo intorno a essa, non ci sono mai state notizie confermate di un eventuale matrimonio relativo al cantante e ormai ci sentiamo di poter escludere che l’artista fosse sposato. Particolarmente celebre è il dibattito intorno alla presunta omosessualità di Lucio Dalla, oggi ormai data per certa, ma mai confermata con un coming out in vita dal cantante. Questa questione ha accompagnato per molti anni l’artista bolognese e ancora oggi rimane argomento di dibattito, con diverse persone che esprimono la propria opinione a riguardo. Ad esempio, in un’intervista alla Stampa il regista Pupi Avanti ha avanzato l’ipotesi che l’orientamento sessuale di Lucio Dalla potesse essere cambiato dopo una cura ormonale che gli ha fatto fare sua madre in tenera età. Spesso si è parlato anche di una relazione tra Lucio Dalla e un altro grande cantante come Ron, ma anche questa voce, come tutte quelle relative alla vita privata del cantante di L’anno che verrà, non ha mai trovato conferma, anzi solo bufale.

Lucio Dalla compagno

A proposito dei dubbi sulla vita privata di Lucio Dalla, subito dopo la sua morte si è parlato moltissimo di Marco Alemanno, collaboratore del cantante e, secondo molti, suo compagno di vita. Nonostante da moltissime parti si legga che l’uomo fosse il compagno di Lucio Dalla al momento della sua morte, la relazione tra i due non è mai stata confermata e anzi ha trovato parecchie voci contrarie, che hanno smentito l’esistenza di un rapporto sentimentale tra i due. A negare con forza la voce dell’esistenza di una relazione tra i due è stato proprio Ron, a Verissimo, e anche dal resto del mondo dello spettacolo sono via via arrivate voci che hanno negato questo scenario. Ciò che è certo è che tra Alemanno e Lucio Dalla c’era un rapporto stretto, ma non è certo che fosse di natura sentimentale. A margine della morte dell’artista, c’era stata anche un’aspra polemica tra l’uomo e gli eredi del cantante di Caruso, con Alemanno che era stato fatto fuori dal lascito dell’artista, e anche questa vicenda ha contribuito ad alimentare i dubbi sulla natura del rapporto tra lui e il compianto Lucio, che probabilmente resterà sempre, ormai, irrisolto.