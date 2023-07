Federico Rossi bacio chi è la fan: la verità sulla fidanzata

Federico Rossi, noto cantante italiano, ha baciato una misteriosa ragazza durante l’ultimo live: cosa è successo, e chi è la fortunata? Ecco la risposta.

Le star della musica sono abituate a sorprendere i fan durante i live con trovate di ogni tipo, ma di certo nessuno si aspettava che Federico Rossi arrivasse addirittura a baciare all’improvviso una ragazza del pubblico. E invece è successo, più precisamente qualche sera fa durante il live del TIM Summer Hits: mentre cantava Maledetto mare, l’ex componente del duo pop Benji & Fede è sceso dal palco, avvicinandosi al pubblico. La mossa ha chiaramente sollevato un’ovazione dei fan presenti, e Federico Rossi si è messo anche a dare il cinque alle varie persone in prima fila. Dopodiché si è fermato davanti a una ragazza mora, e ha improvvisato un duetto con lei. Ma non è finita qui, perché a un certo punto il 29enne cantante modenese si è interrotto a ha baciato appassionatamente la ragazza. Quello che è successo ha sorpreso tutti e tutte, sollevando molta curiosità e anche qualche critica. C’è anche chi ha ipotizzato che tutta la scena fosse tutt’altro che improvvisata, ma bensì preparata.

Il video è circolato molto sui social, in particolare su TikTok, e c’è qualche utente che ha assicurato di essere stata in prima fila e di avere visto all’improvviso la sicurezza scortare lì proprio la ragazza mora. Altri hanno fatto notare che questa fosse l’unica senza il cellulare in mano per fare riprese. Insomma, sono da subito circolati molti sospetti sull’accaduto. Federico Rossi ha spiegato che nulla era preparato ed è stato tutto naturale perché ha incrociato lo sguardo con due occhi che gli sembrava di conoscere, per cui ha deciso di andare a cantare la canzone davanti a lei, improvvisando questo insolito duetto. Dopo il concerto i due si sono rivisti come rivelato dallo stesso cantante ed entrambi erano contenti di quanto vissuto.

Federico Rossi fidanzata

Ma chi è la fan che Federico Rossi ha baciato sotto il palco del TIM Summer Hits? Purtroppo, al momento non è disponibile alcuna informazione sul suo conto, anche se c’è chi pensa su TikTok avendo sbirciato i follower dell’artista che la ragazza possa essere Aurora Pedretti che però non la sua fidanzata. Il cantante modenese ha spesso fatto parlare di sè, in passato, per le sue relazioni: ad esempio, tra il 2018 e il giugno 2021 è stato ufficialmente legato a Paola Di Benedetto, personaggio televisivo e modella, nonché vincitrice del Grande Fratello VIP nel 2020. Nel 2019, durante un momento di crisi della coppia, Federico Rossi aveva avuto anche una breve relazione con la cantante maltese ed ex concorrente di Amici di Maria De Filippi Emma Muscat. Tuttavia, prima che si verificasse l’episodio del bacio con la fan al TIM Summer Hits, Federico Rossi era indicato come impegnato in una relazione con un’altra ragazza: secondo l’influencer Deianira Marzano, la sua fidanzata sarebbe Orian Ichaki, una modella e attrice con oltre 33.000 follower su Istagram, in precedenza legata al rapper e produttore discografico italiano Hell Raton. Successivamente, però, il blog The Pipol Gossip aveva smentito la storia della relazione tra Federico Rossi e Orian Ichaki. Il cantante, quindi, dovrebbe essere al momento ancora single.