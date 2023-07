Anticipazioni Temptation Island Mirko e Greta stanno insieme? Video choc

Mirko Brunetti ha scelto di uscire da Temptation Island insieme alla single Greta lasciando la sua fidanzata Perla al falò di confronto finale: con chi sta insieme ora

In attesa di Temptation Island un mese dopo gli spoiler su cosa è successo alle coppie del programma di Canale 5 si fanno sempre più intensi. Sicuramente i riflettori tra i concorrenti in gara sono puntati in particolare su Perla e Mirko probabilmente la coppia più spumeggiante, più cercata sul web e più chiacchierata sui social. Il motivo è scontato: a molti, soprattutto da parte del pubblico femminile, è sembrato strano che la Vatiero si fosse fatta scappare un ragazzo come l’imprenditore reatino che si dedica al suo lavoro, l’ha sempre rispettata e non ha mai avuto particolari grilli per la testa. Durante il loro percorso dei sentimenti all’interno dell’Is Morus Relais c’è stata anche una parte di pubblico che ascoltando gli sfoghi di Perla, si è schierata dalla parte della ragazza ritenendo che il suo fidanzato non avesse avuto il coraggio di lasciarla visto che in realtà non è apparso apatico e nemmeno spento all’interno del villaggio dei single. Dopo aver visto diversi video nel pinnettu della mora salernitana sempre più vicina al single Igor, Mirko ha scelto di frequentare la tentatrice Greta Rossetti spiazzando tutti in particolare proprio la sua fidanzata che tutto poteva aspettarsi tranne che potesse provare dei sentimenti per un’altra donna dato che quando sono entrati nel programma condotto da Filippo Bisciglia, era lei quella che dubitava della loro relazione. Abbiamo già visto nella puntata del 24 luglio di Temptation Island il falò di confronto anticipato chiesto da Mirko dopo aver visto la sua fidanzata Perla andare a cercare Igor, portarlo nella sua stanza e dormire abbracciata a lui indossando un pigiamino di seta.

Anticipazioni Temptation Island un mese dopo Mirko e Perla

Alcuni hanno interpretato questo gesto come una reazione della Vatiero alla scelta del suo fidanzato di dormire all’aperto e aspettare l’alba con Greta ma al di là delle deduzioni questa decisione della ragazza ha portato il reatino a mettere un punto sulla sua relazione dopo cinque anni d’amore e due di convivenza. Al falò di confronto finale infatti se Perla era arrivata agguerrita sulle sue posizioni, Mirko ha smontato ogni accusa dimostrando di aver intrapreso ormai una nuova conoscenza basata non sull’attrazione fisica ma sul feeling mentale sempre senza esagerare per non ferire quella che ora è diventata la sua ex. Abbiamo visto anche Brunetti deciso nel suo non voler uscire insieme a Perla da Temptation Island e la volontà di voler conoscere fuori dal programma la tentatrice Greta che ha accettato con entusiasmo la proposta della concorrente. Stando alle anticipazioni su Temptation Island un mese dopo Greta e Mirko stanno insieme e la loro frequentazione procede a gonfie vele come si può vedere anche in un video che gira su TikTok in cui hanno trascorso una giornata al mare all’insegna dell’amore a Jesolo. Il video ha spiazzato gli utenti che hanno subito commentato la nuova vita di Mirko sostenendo che in realtà non è vero che il concorrente del docureality dei sentimenti stia realmente con Greta. In molti sostengono che il video sia fake perché accanto a Greta non c’è Brunetti ma a quanto pare il fratello e il padre e sarebbe stato girato per creare hype.