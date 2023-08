Temptation Island un mese dopo cosa è successo: Francesca cambia idea

Ieri sera nell’ultima puntata di Temptation Island 2023 del 31 luglio le decisioni delle coppie: chi sta ancora insieme e chi si è lasciato

Con l’ultima puntata di Temptation Island 2023 di ieri sera 31 luglio si è conclusa l’ennesima edizione del programma condotto da Filippo Bisciglia e come da tradizione si è potuto scoprire cosa è successo un mese dopo la fine del viaggio nei sentimenti delle coppie che hanno partecipato. Qualche spoiler spuntato sul web aveva fatto conoscere il destino di alcuni fidanzati e fidanzate ma ci sono stati comunque dei colpi di scena che hanno spiazzato il pubblico da casa e gli utenti sui social. A cominciare da Mirko e Perla che si sono lasciati confermando così la scelta presa al falò di confronto ma l’imprenditore reatino ha sorpreso tutti presentandosi con Greta Rossetti, la tentatrice che lo ha conquistato. La donna si è detta innamorata folle e insieme hanno mostrato a Filippo Bisciglia un tatuaggio di coppia con la frase “i tuoi occhi, la mia cura”. Durante la chiacchierata con il conduttore, Mirko Brunetti ha spiegato di non aver voluto confronto dal vivo con la ex Perla perché anche in questo caso lei voleva decidere come e quando ma soprattutto di essere felice accanto a Greta e di aver conosciuto anche la sua famiglia. Dall’altra parte invece Perla Vatiero è apparsa ancora delusa da quanto accaduto ma sta continuando a frequentare il tentatore Igor Zeetti. In Temptation Island un mese dopo hanno confermato la loro scelta anche Isabella e Manu che hanno vissuto solo pochi giorni all’Is Morus Relais. I due ragazzi si amano e stanno continuando a confrontarsi per non ripetere gli errori commessi in precedenza.

Temptation Island un mese dopo: Francesca sorprende

Chi ha invece cambiato idea rispetto al falò di confronto è Davide Rosati che aveva scelto di lasciare il programma con Alessia Bottiglia la sua fidanzata ma una volta tornati a casa non è riuscito dividere mente e cuore e ha così chiesto un periodo di pausa. Non si sono lasciati ci hanno tenuto a precisare con Alessia che ha accettato la decisione perché innamorata di Davide e perché si è resa conto di aver avuto atteggiamenti sbagliati. Confermata la rottura per Vittoria e Daniele: a Temptation Island un mese dopo la coppia non è tornata insieme. Troppo grave quanto fatto da Vittoria Egidi durante l’ultima puntata del docu reality anche se la stessa donna ha ammesso di essere ancora innamorata del suo ex e di sperare che un giorno possa perdonarla. Daniele De Bossis non ha aperto a possibili ripensamenti, rivelando di aver sofferto tanto per quanto successo e di non avere alcuna intenzione di tornare con la sua ex. Dopo il tira e molla con due falò di confronto Gabriela Chieffo e Giuseppe Ferrara hanno confermato la loro decisione e sono rimasti insieme. La ragazza di Scafati si sente cambiata e ora pensa a se stessa mentre l’American Boy ha capito i suoi errori e ha confermato di volerla sposare tra due anni. Dopo un infuocato falò di confronto la coppia Ale e Federico ha confermato la propria scelta anche a Temptation Island un mese dopo: Ale Ligotti è decisa a rialzarsi anche se si aspettava almeno un confronto dal vivo, mentre Federico Viviani ha nuovamente confessato di non provare amore per la sua ex.

Tra le preferite di questa edizione c’è Francesca Sorrentino che al falò di confronto era stata netta nel troncare la sua relazione con Manuel Mara: a Temptation Island un mese dopo la decisione è stata confermata ma il ragazzo ha ammesso di stare male e che sta facendo di tutto per non contattare la sua ex anche se le manca, Francesca ha invece rivelato che tra i due c’è stato un confronto pacifico e spera di tornare a essere felice anche da sola. Sui social però c’è chi ha avanzato l’ipotesi che i due stiano tornando a sentirsi e che Francesca e Manuel possano tornare insieme. Un indizio è il fatto che la coppia continua a seguirsi su Instagram, oltre al fatto che sono ancora presenti le foto di coppia pubblicate in passato. In tanti scommettono che Francesca Sorrentino abbia cambiato idea e che abbia perdonato Manuel per la sesta volta soprattutto dopo aver sentito le parole di amore pronunciate dal suo ex a Temptation Island un mese dopo