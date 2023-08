Influencer vegana morta chi era causa morte: la verità

Influencer vegana morta: chi era la influencer la cui morte in Thailandia a causa di inedia sta facendo tanto discutere e qual era la sua discussa dieta

Sta facendo molto discutere online la notizia della morte di una influencer vegana che stava seguendo una dieta particolare, che alla fine l’avrebbe portata a morire di inedia, ovvero per uno stato di deperimento e di estenuazione dovuto alla mancata alimentazione. La notizia ha sollevato polemiche, tra chi ne ha approfittato per criticare la dieta vegana, da alcuni ritenuta non salutare e addirittura dannosa per l’organismo, e chi invece ha pensato che si trattasse di una fake news. Proviamo quindi a spiegare bene i fatti e cosa è usccesso veramente.

Partiamo da un fatto: la notizia è vera, anche se richiede alcune precisazioni. L’influencer vegana morta in Thailandia si chiamava Zhanna Samsonova, era russa e aveva 39 anni. Viveva in Malesia, e da circa 17 anni viaggiava in giro per l’Asia. Sui social era nota come Zhanna D’Art, ed era presente su Facebook, TikTok e Instagram, anche se era siprattutto su quest’ultimo social che era realmente popolare: su Facebook aveva poco più di 3.000 follower, e su TikTok appena 660. Il suo profilo Instagram, invece arrivava a oltre 20.000: non numeri altissimi, ma nemmeno irrilevanti, e sufficienti a considerarla una influencer, anche se non certo delle più famose. Sui social parlava della sua sua filosofia di vita, dei suoi viaggi e mostrava le sue ricette vegane.

La sua morte è avvenuta lo scorso 21 luglio in Thailandia, come detto, ed è stata riportata dal Daily Mail, noto tabloid britannico a taglio fortemente scandalistico. A partire da qui, la sua storia è circolata molto online, ma i lati oscuri sono ancora molit. Ad esempio, nonostante l’inedia e i problemi di alimentazione possano essere una causa molto probabile del decesso, le esatte cause della morte non sono note. L’influencer vegana Zhanna D’Art, o Zhanna Samsonova, avrebbe in realtà contratto un’infezione simile a quella del colera, che si sarebbe aggravata a causa del suo stato di debolezza, dovuto all’alimentazione restrittiva, secondo quanto detto dalla madre della donna. Un amico ha raccontato al sito NewsFlash che quand l’aveva incontrata in Sri Lanka qualche mese fa sembrava già molto indebolita. Altri amici hanno raccontato che la donna soffriva da tempo di anoressia, e che nelle ultime settimane era talmente debole da non riuscire ad alzarsi dal letto.

Influencer vegana morta cosa mangiava

Un altro aspetto non irrilevante nella vicenda della morte di Zhanna Samsonova, o Zhanna D’Art, è il tepo di alimetazione che seguiva. Alcuni polemiche emerse online insistono sul fatto che fosse vegana, e che seguisse dunque una dieta che non prevede il consumo di qualsiasi alimento di origine animale. Quindi niente carne e pesce, ma nemmeno derivati come uova o formaggio. In realtà, negli ultimi dieci anni circa la fonna aveva iniziato a seguire una dieta diversa e molto più restrittiva, che sarebbe stata la vera causa del suo stato di salute. Zhanna Samsonova seguiva infatti una dieta crudista a base vegetale particolarmente radicale: si cibava unicamente di frutta, germogli di semi di girasole e frullati. In alcuni periodi ricorreva anche alla pratica del “digiuno secco”, ovvero passare giorni senza mangiare o bere nel senso più assoluto. Secondo quanto sostenuto da lei stessa, da sei anni aveva smesso di bere acqua, e beveva dunque solo frullati e succhi di frutta.