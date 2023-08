Nuovi campioni Reazione a Catena: chi sono i Dai e Dai

Nuovi campioni al programma Reazione a Catena: chi sono i Dai e Dai e quanto hanno vinto fin qui nello show di Rai 1

Cambiano le carte in tavola a Reazione a Catena: c’è una nuova squadra di campioni nel game show del pre-serata di Rai 1 condotto da Marco Liorni. Si tratta dei Dai e Dai, un nuovo terzetto che è riuscito a spodestare le mitiche Tre e Lode, interrompendo un dominio tra i più longevi e di maggiore successo della storia del programma della rete ammiraglia di Mamma Rai. Le precedenti campionesse, originarie della città di Ferrara, sono state sconfitte dopo circa due settimane di vittorie incontrastate (19 puntate in totale), iniziate con la puntate del 14 luglio 2023. Una vera e propria impresa, quella verificatasi nella puntata di martedì 1° agosto 2023, durante la quale i Dai e Dai hanno posto fine a una striscia vincente durante la quale le Tre e Lode avevano spesso conquistato il montepremi di puntata. Nel loro lungo regno, le precedenti campionesse di Reazione a Catena si sono portate a case una cifra complessiva leggermente inferiore ai 120.000 euro.

Ma chi sono i nuovi campioni del programma di Rai 1? I loro nomi sono Marco, Simone e Mario, sono tre grandi amici provienti dalla città di Livorno, in Toscana, e tutti e tre impegnati nel settore dell’informatica. Proprio il lavoro è stato incredibilmente la chiave del successo a Reazione a Catena. Infatti, in passato il trio livornese si era già presentato come concorrente al programma di Rai 1, ma senza riuscire a ottenere il successo sperato. Così, uno dei tre ha iniziato a lavorare alla creazione di un’app per ricreare le varie sfide del game show condotto da Marco Lioni, e i tre amici hanno iniziato ad allenarsi, migliorando la propria bravura e il proprio amalgama, fino a tornare a presentarsi al programma. Un progetto che evidentemente ha funzionato, permettendo loro di ribaltare il pronostico e ottenere un’incredibile vittoria sulle apparentemente imbattibili Tre e Lode.

È stato durante l’Intesa Vincente, il gioco decisivo in base al quale viene stabilito quale squadra sarà la nuova campionessa dello show, i Dai e Dai sono riusciti a indovinare ben 14 parole, mentre le Tre e Lode si sono fermate solamente a 9. Un’eliminazione che è stata accolta con grande soddisfazione da molti utenti sui social network, anche se per un motivo che ha poco a che vedere con i Dai e Dai. Infatti, su Twitter molte persone hanno esultato per l’eliminazione delle tre professoresse universitarie ferraresi, che pur avendo spesso vinto il montepremi di puntata non sono mai riuscire a fare altrettanto con i cuori degli spettatori del pre-serale di Rai 1, che le hanno di frequente accusate di essere antiaptiche e saccenti.

Reazione a catena I dai e dai quanto hanno vinto

La vittoria del 1° agosto può essere un primo passo verso il successo dei livornesi Dai e Dai, che con la loro abilità scientifica informatica hanno saputo riscattarsi dalla sconfitta del passato e sconfiggere le professoresse romagnole. Tuttavia, per eguagliare le precedenti campionesse ci vorrà ancora del tempo, se guardiamo unicamente alla questione delle cifre portate a casa. Il bello infatti inizia adesso, anche se alla loro prima puntata i Dai e Dai sono comunque riusciti a metter qualche soldo nel proprio paniere, nonostante un’Ultima Catena non semplice. Il terzetto di informatici toscani ha infatti conquistato un montepremi di 2.063 euro, che cercherà di ampliare nel corso delle prossime puntate di Reazione a Catena.