Geneviève de Fontenay chi era causa morte: la lunga malattia

Geneviève de Fontenay è stata un’icona della moda per diverse generazioni. È morta in questi giorni, all’età di 90 anni: quale è stata la causa della morte?

Addio alla ‘dama col cappello’: è morta Geneviève de Fontenay, una icona senza tempo in termini di stile, famosissima soprattutto in Francia, ma non solo. Per tanti anni volto di Miss Francia, è morta lo scorso 1° agosto, circa un mese prima di compiere 91 anni, a causa di un arresto cardiaco avvenuto nel sonno, mentre si trovava nella sua storica casa di Saint-Cloud, fuori Parigi. La morte è stata annunciata dal figlio Xavier, a lungo collaboratore in affari imprenditoriali della madre, che ha spiegato che negli ultimi tempi la madre aveva avuto problemi di salute, una malattia cardiaca ed era ormai da tempo ritirata dalla vita pubblica.

Geneviève de Fontenay biografia

Il vero nome di Geneviève de Fontanay, in relatà, era Geneviève Mulmann. Era nata a Longwy, nella Francia orientale e vicino ai confini con Belgio e Lussemburgo, il 30 agosto 1932. Proveniva da una famiglia benestante della Lorena, dato che il padre era un ingegnere minerario, ed era la prima di dieci figli. Studiò a Strasburgo e poi all’età di 17 anni si trasferì a Parigi, per studiare da estetista. Nel 1954 iniziò la sua lunga relazione con Louis Poirot, un curioso individuo che raccontava di essere stato un partigiano francese e che invece era un noto truffatore; Poirot iniziò in quel periodo ad aggiungere al suo cognome “de Fontenay”, che venne così ripreso anche dalla compagna. I due si stabilirono a Saint-Cloud, vicino Parigi, dove Genevive de Fontenay come modella e disegnatrice di moda. Già nel 1954 la coppia ebbe un primo figlio, Ludovic, a cui seguì nel 1961 Xavier. In questo periodo, entrambi iniziarono a lavorare nel comitato organizzatore di Miss Francia, iniziando la carriera che avrebbe reso celebre la donna.

Nel 1981, infatti, Geneviève de Fontenay venne nominata presidente del comitato di Miss Francia, sostituendo alla carica proprio il compagno, morto in quell’anno. Assieme al figlio Xavier, la donna fu artefice della trasfromazione del concorso, che passò dall’essere un semplice contest di bellezza a una vera e propria azienda, con una crescita economica molto importante e ricchi contratti con sponsor e media. Rimase presidente di Miss Francia fino al 2010, quando lasciò per dare vita a Miss Prestige Nationale, un concorso di bellezza creato per rivaleggiare con quello da lei precedentemente diretto. Rimase in carica fino al suo ritiro, avvenuto nel 2016.

Nel corso degli anni, Genevive de Fontenay è divenuta una figura pubblica molto nota in Francia, sia per il suo ruolo che il suo gusto nel vestire. Oltre a questo ha fatto discutere anche per le sue opinioni politiche molto ambigue. Si è sempre definita di sinistra, tanto che nel 2002 invitò a votare per Arlette Laguiller, candidata di estrema sinistra alle presidenziali francesi, anche se in seguito ha espresso posizioni più moderate, sostenendo i socialisti e, più di recente Emmanuel Macron. Al tempo stesso, de Fontenay ha spesso dimostrato di avere idee molte conservatrici su certi temi sociali, come ad esempio i diritti della comunità LGBTQ+.