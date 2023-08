Wanda Nara cosa ha: sintomi e malattia

Wanda Nara, popolare personaggio tv argentino ma celebre anche in Italia, soprattutto per i suoi legami col calcio, sta affrontando dei seri problemi di salute.

Da diversi giorni si discute delle condizioni di salute di Wanda Nara, dopo che dall’Argentina è stata diffusa la notizia di una grave malattia, che ha anche convinto suo marito, il calciatore Mauro Icardi, a raggiungerla nonostante i rapporti tra i due fossero da tempo segnalati come in crisi. Le notizie sul conto della discussa modella e showgirl argentina, che ha lavorato anche nella televisione italiana, inizialmente hanno fatto preoccupare, dato che erano state diffuse informazioni abbastanza allarmanti sul suo stato di salute. Ma come stanno veramente le cose?

Tutto è iniziato mercoledì 12 luglio, quando Wanda Nara si è sentita improvvisamente male ed è quindi stata ricoverata in un ospedale di Buenos Aires per essere sottoposta a una serie di esami più approfonditi. La notizia è arrivata per primo al giornalista Jorge Lanata, che l’ha diffusa nel corso del suo programma su Radio Mitre. La 36enne showgirl di Boulogne sur Mer accusava forti dolori addominali, e per diversi giorni ha smesso di pubblicare contenuti sui suoi canali social, dove di solito è sempre stata molto attiva. Questo silenzio da parte sua non ha fatto che aumentare preoccupazioni e voci sulla gravità della sua condizione. Infine, venerdì 14 luglio, era stato il padre di Wanda Nara a parlare, lamentandosi in un programma televisivo argentino del fatto che arrivassero poche comunicazioni da parte dei medici che stavano curando la figlia. L’uomo aveva detto che tutto quel che sapeva gli era stato detto dalla moglie e dall’altra figlia, Zaira Nara.

Già il 17 luglio, Wanda Nara è tornata a scrivere sui social, raccontando cosa era successo, ma non si è sbilanciata troppo sulle sue condizioni di salute, confermando la diagnosi di una non meglio specificata malattia er cui adesso è in cura. Nei giorni successivi i post su Instagram sono tornati regolari, e in uno dei più recenti appare di nuovo assieme al marito Mauro Icardi. A fine luglio, il giornalista Angel De Brito, durante il suo programma tv Lam, ha rivelato di avere parlato con la showgirl, che gli ha confermato di avere una non meglio specificata malattia. Wanda Nara ha detto al giornalista che vuole essere lei a rendere pubblica ufficialmente la cosa, quando si sentirà pronta. La donna ha aggiunto che tutta la sua famiglia è “sotto shock” e che lei sta ancora cercando metabolizzare la notizia, ma che nel frattempo ha già iniziato le cure.

Wanda Nara leucemia

Le informazioni sulla malattia che ha colpito Wanda Nara sono scarse, e non c’è nulla di ufficiale. Tuttavia, la voce che è circolata maggiormente, fin dalle prime ore seguite al suo ricovero, è che si tratti di leucemia. Questa indicazione è stata data subito dai media argentini, dopo che è emerso, dalle prime analisi effettuate, che la donna presentava un’infiammazione della milva e delle anomalie relative ai globuli bianchi. Nonostante quanto scritto da diversi media, anche in Italia, la conferma ufficiale che Wanda Nara soffra effettivamente di leucemia non c’è, anche se per sua stessa ammissione la malattia che l’ha colpita sembra essere molto seria, e questa opzione è al momento l’unica che è stata fatta pubblicamente, e quella che per molte ragioni sembra la più probabile.