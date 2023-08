Chi ha inventato Barbie: l’incredibile plagio

Chi ha inventato Barbie? La celebre bambola ha ispirato un film di grande successo in sala in questi giorni, ma quali sono le sue origini? Ecco la sua storia.

Sta sbancando i botteghini in tutto il mondo il film di Greta Gerwig dedicato a Barbie, le celebre bambola trasposta al cinema con le sembianze di Margot Robbie, e con Ryan Gosling nei panni di Ken. Un successo per molti versi incredibile, specialmente visto che parliamo di un film tratto da un giocattolo. Barbie nasce infatti come una bambola prodotta, a partire dal 1959, dalla società Mattel, un’aziende di giocattoli con sede a El Segundo, in California. In breve, è diventata la bambola più famosa e venduta al mondo, trasformando la Mattel in un colosso mondiale: le settore dei giocattoli è oggi la seconda azienda per fatturato dietro la Lego.

La Mattel è nata nel 1945, fondata da due imprenditori statunitensi, a cui deve poi il suo nome: Harold “Matt” Matson ed Elliot “El” Handler. Gran parte del successo che otterrà negli anni l’azienda si deve proprio a Barbie, che però non fu un’idea né di Matson né di Handler, ma bensì della moglie di quest’ultimo. Ruth Handler – nata Moskowicz, figlia di immigrati ebrei polacchi – aveva 43 anni all’epoca, era sposata con Elliot Handler dal 1938, e aveva già due figli, Barbara (1941) e Kenneth (1944). Aveva lavorato in precedenza alla Paramount Pictures, ma dal 1946 era entrata attivamente nella gestione della Mattel, dopo che Matson aveva venduto le sue quote al socio. Ruth Handler aveva notato che sua figlia giocava sempre, come tutte le bambine, con bambole che rappresentavano neonati e mai adulti, ma durante un viaggio in Germania rimase colpita dallo scoprire che lì veniva commercializzata una bambola con fattezze adulte, Bild Lilli. La bambola piacque molto alla figlia, così la donna propose al marito di acquistare i diritti della Bild Lilli e produrne una versione aggiornata per Mattell.

La nuova bambola, chiamata Barbie (cioè il diminutivo di Barbara, il nome della figlia degli Handler), venne disegnata proprio da Ruth Handler, e commercializzata a partire dal 1959. La versione originale indossava un costume da bagno tigrato, pelle chiara e capelli neri (solo in seguito divenne bionda) raccolti in una lunga coda. Per ragioni di vantaggio economico, la produzione della bambola non fu organizzata negli Stati Uniti, ma bensì in Giappone, e solo a partire dal 1974 la Barbie sarebbe iniziata ad essere prodotta anche a San Francisco.

Chi ha inventato Barbie nel film

Ovviamente anche nel film Barbie di Greta Gerwig appare Ruth Handler. Il personaggio dell’inventrice della celebre bambola appare sotto forma di spirito per consigliare la protagonista interpretata da Margot Robbie. Ruth Handler è interpretata dall’attrice newyorkese Rhea Perlman: classe 1948, è nota soprattutto per il ruolo di Carla Tortelli nella sitcom anni Ottanta Cin cin. È inoltre un volto noto della televisione americana, che ha lavorato anche come attrice cinematografica e come doppiatrice. Rhea Perlman è sposata dal 1982 con il collega Danny DeVito, con cui ha avuto tre figli: Lucy Chet (1983), Grace Fan (1985) e Jacob Daniel (1987).