Ale Temptation Island rifatta: parla lei sul prima e dopo

Negli ultimi giorni non si fa altro che parlare di Ale di Temptation Island e della sua trasformazione tramite filler. Lei ha deciso di rispondere.

Temptation Island è finito e con lui tutte le storie, gli intrighi e purtroppo anche diversi amori che si sono spenti proprio durante il percorso sull’isola dei sentimenti. Una delle coppie che è stata seguita con più pathos dagli spettatori è stata quella tra Ale e Federico. Per i due, purtroppo, il programma non è terminato affatto bene, ma con una separazione doverosa che – abbiamo scoperto nell’ultima puntata – non si è affatto ricucita neanche dopo il ritorno alla normalità.

Poco male, perché per i due nuovi single potrebbero comunque spalancarsi le porte dell’amore nel prossimo futuro. Sicuramente Ale sta facendo parlare tanto di sé per via della sua trasformazione fisica. Basta seguirla su Instagram al profilo a suo nome, Alessia Ligotti, per rendersi conto di cosa le è successo. La ragazza era molto apprezzata dal pubblico per i suoi lineamenti gentili e per la sua bellezza acqua e sapone, ma una volta tornata a casa ha deciso di dare una svolta radicale al suo look. In una foto pubblicata qualche giorno fa è impossibile non notare il suo cambiamento: i capelli sono diventati più scuri, praticamente neri, e mossi. Molti utenti, però, si sono soffermati soprattutto sui tratti del viso che sono diventati più netti, meno morbidi, e sulle labbra decisamente più gonfie. I commenti non sono mancati: “Ha già cambiato i connotati” sottolinea subito un suo follower, seguito da tanti altri. Non mancano, però, le persone che la difendono: “Ma trasformata di cosa? Ha fatto un colore diverso ai capelli che le sta benissimo e un po’ di filler alle labbra. Quanto siete pesanti”. A distanza di qualche giorno è stata la stessa Ale a esporsi sulla questione cercando di mettere direttamente acqua sul fuoco. In una sua storia su Instagram, infatti, ha ripreso gli articoli di giornale e ha scritto: “Quanto rumore per un po’ di filler…”. Insomma, Temptation Island è finito, ma non si smette di parlare di lei e del fatto che Ale si sia rifatta.

Ale Temptation Island e Lollo

Ale, intanto, non ha cambiato tante cose solo nel look, ma anche dal punto di vista sentimentale. Se la relazione con Federico è finita senza troppi compromessi, in tanti si chiedono se, invece, sia andata meglio con il single Lollo, con cui ha instaurato un rapporto piuttosto stretto sull’isola. Ancora una volta, è stata la ragazza a mettere in chiaro come stanno davvero le cose a riguardo: “Io e Lollo ci siamo sentiti, ci siamo visti, non è successo nulla. Sono appena uscita da una relazione di tre anni, è il momento di pensare a me stessa ora. Lui mi ha aiutata a capire tanto, ad amare di più me stessa”. Non sappiamo se i due si rivedranno e se alla fine sboccerà davvero l’amore, almeno questa volta: di certo ce lo faranno sapere attraverso i social, dove ormai Ale è molto seguita e attiva.