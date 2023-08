Quando inizia Uomini e Donne 2023: i cambiamenti ufficiali

Ufficiale la data del ritorno dalla pausa estiva di Uomini e Donne a settembre 2023: nuovi tronisti e rivoluzione al trono over. Gli opinionisti

A settembre ricomincia Uomini e Donne anche per questa stagione 2023 mettendo a tacere le insensate voci di chiusura forzata imposta da Pier Silvio Berlusconi dopo la rivoluzione in casa Mediaset e l’addio di volti chiave come Barbara D’Urso, Belen Rodriguez e Ilary Blasi. Non è mai stato in discussione, dunque, il dating show condotto da Maria De Filippi campione d’ascolti anche nell’ultima stagione televisiva arrivando in determinate puntate anche a picchi del 30% di share. Il successo è però da attribuire principalmente al trono over che nel bene o nel male in base al gusto dei telespettatori con i volti in particolare di Gemma Galgani, Riccardo Guarnieri, Armando Incarnato e Ida Platano hanno tenuto incollate allo schermo milioni di telespettatori. La conferma è arrivata anche per gli opinionisti: quando inizia Uomini e Donne a settembre 2023 ci saranno sia Tina Cipollari che Gianni Sperti che con loro sagaci opinioni continueranno ad alimentare il dibattito come ormai da un ventennio. Non mancheranno le litigate della vamp con i cavalieri o le dame di turno come accaduto con Pinuccia, Biagio Di Maro e Elio che però non saranno presenti in questa nuova edizione. Infatti a proposito di cambiamenti molti volti del trono over non ci saranno mentre sono state confermate ovviamente Gemma Galgani e anche Roberta Di Padula e Aurora Tropea. Per quanto riguarda la data è ufficiale Uomini e Donne 2023 inizia lunedì 11 settembre. Ci sono però dei punti interrogativi.

Uomini e Donne 2023 Manuela, Brando e Cristian

Se per quanto riguarda il trono over, la redazione ha già valutato in parte assenze e conferme come accadde anche lo scorso anno che vide il ritorno a sorpresa di Biagio Di Maro dopo il mozzarelle gate durante una sfilata, il trono classico ha già i suoi tronisti: due uomini e una donna che già stanno facendo parlare molto per la poca autenticità. Ha sorpreso tutti il ripescaggio di Manuela Carriero, ex Temptation Island e fidanzata fino a maggio con Luciano Punzo, conosciuto durante il percorso dei sentimenti dove faceva il tentatore. Per il pubblico la scelta di puntare sull’ex fidanzata del modello napoletano è controproducente visto che la sua età, 34 anni, potrebbe non essere più in linea con il trono classico e vedere l’influenza di molti cavalieri del trono over senza dimenticare il suo potrebbe non essere un percorso autentico avendo già fatto televisione. Di contro, come sempre sui social, c’è anche un folto gruppo di sostenitori di Manuela Carriero in qualità di tronista che la ritengono idonea al programma. Tra i due tronisti di Uomini e Donne 2023 fa già parlare Brando che secondo numerose segnalazioni risulterebbe fidanzato con Alice Salvatori con tanto di foto e storie sui social che confermerebbero la relazione. La ragazza si è subito mossa per cancellare ogni traccia ma sono tanti i messaggi che parlano della loro storia d’amore con tanto di cane adottato insieme e di convivenza. Alice ha anche risposto alle voci su Brando spiegando che si tratta di un caro amico e che non c’è nulla di male a convivere per motivi di lavoro ma dopo poco ha cancellato anche questa storia. A prescindere dall’esistenza o meno oggi della relazione, sembra che Brando, nuovo tronista, abbia comunque fatto i provini di Uomini e Donne mentre era fidanzato.