Temptation Island invernale salta il conduttore: l’annuncio

Temptation Island Winter: deciso conduttore o conduttrice. Dopo i rumors fatto fuori volto noto, chi come Filippo Bisciglia

Secondo quanto emerge dalle anticipazioni sulla versione invernale di Temptation Island c’è una sorpresa sul conduttore del programma. Già durante il percorso all’Is Morus Relais delle coppie del 2023 giravano varie ipotesi su chi potesse condurre la versione winter della trasmissione al posto di Filippo Bisciglia dato che il viaggio dei sentimenti dei vip è sempre stato raccontato da un volto diverso. L’idea, da parte della redazione dei programmi di Maria De Filippi, sembrava essere quella di riconfermare questa scelta che alla base vedeva la preoccupazione che la doppia conduzione una dietro l’altra di Filippo Bisciglia potesse apparire ripetitiva per i telespettatori, non ovviamente per le grandi capacità dell’ex Grande Fratello ma solo per una questione di sovraesposizione sugli stessi temi anche se cambiano i protagonisti. Così le edizioni Vip sono state condotte prima da Simona Ventura e successivamente da Alessia Marcuzzi. Fino a qualche giorno fa sembrava fatta per vedere Lorella Cuccarini come conduttrice di Temptation Island inverno, una professionista che già da anni lavora fianco a fianco con Maria De Filippi come coach ad Amici sia di canto che di ballo e quindi una certezza nell’essere imparziale nei falò di confronto. In queste dinamiche è fondamentale non lasciarsi prendere dall’impeto del proprio parere personale sulla coppia ma allo stesso tempo non essere anonimi e riuscire a guidare i due fidanzati nel prendere la decisione che ritengono più giusta. A sorpresa però pare sia stata fatta fuori dal progetto.

Temptation Island winter coppie e location

Infatti secondo Davide Maggio è praticamente ufficiale: il conduttore di Temptation Island invernale è Filippo Bisciglia. Sui social c’è grande apprezzamento per questa scelta dopo l’ottima conduzione dell’edizione 2023 dove il fidanzato di Pamela Camassa ha mostrato ancora più padronanza e pugno fermo durante i falò di confronto. Un atteggiamento che è stato acclamato dai fan del programma che così sono rimasti contenti della conferma anche nella versione winter del percorso dei sentimenti. Per quanto riguarda il cast di Temptation Island inverno i provini non sono ancora iniziati e quindi non è possibile conoscere le coppie che parteciperanno e se saranno vip o persone comuni. Stesso discorso per quanto riguarda il format e la location del programma che non sono state ancora ufficializzate e che per motivi climatici non dovrebbe essere l’Is Morus Relais. Il palinsesto Mediaset prevede che Temptation Island invernale possa andare nel primo quadrimestre e voci di corridoio ritengono che il programma possa essere messo in onda tra gennaio e febbraio dopo l’appuntamento fisso con C’è Posta per Te in programma da ottobre e il serale di Amici che in genere parte da marzo. Ovviamente dati i tanti impegni di Maria De Filippi e l’impossibilità di conoscere le dinamiche perché le puntate non sono state ancora registrate non si sa ancora quanti saranno gli appuntamenti con Temptation Island winter. Nell’ultima edizione estiva l’ultima puntata ha visto sia gli ultimi falò di confronto che Temptation Island e poi.. una novità assoluta che quindi potrebbe essere riproposta nuovamente.