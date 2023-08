Temptation Island Perla e Mirko dopo confronto: forte gesto social FOTO

Perla e Mirko di Temptation Island hanno avuto un confronto a Uomini e Donne: la salernitana chiarisce cosa è successo con un gesto eloquente

La prima registazione della nuova stagione di Uomini e Donne ha visto come protagonisti le coppie di Temptation Island e in particolare Manuel e Francesca ma soprattutto Mirko e Perla. Un confronto necessario per capire come si sono evoluti i loro percorsi dopo la partecipazione al programma girato all’Is Morus Relais e per capire se le scelte fatte al tradizionale falò sono state fatte istintivamente o con cognizione di causa. Grande successo per Francesca che, come si evince dalle anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni, è stata elogiata anche da Maria De Filippi che ha risposto anche alle richieste da parte del pubblico di vedere la ragazza come nuova tronista. L’ideatrice del dating show ha rivelato di aver pensato alla ex di Manuel ma non la ritiene ancora pronta per affrontare un programma come Uomini e Donne soprattutto perché reduce da una relazione totalizzante e che ha portato molta sofferenza come si è potuto vedere durante la sua permanenza a Temptation Island. Ovviamente c’era molta curiosità anche per capire come è andato il confronto tra Perla e Mirko soprattutto perché entrambi non si sono più incontrati dal vivo dopo la rottura al falò di confronto e con il ragazzo di Rieti che appare sempre più legato a Greta Rossetti, la tentatrice che gli ha fatto perdere la testa. Dopo la fine del programma in tanti sui social avevano notato che anche Perla e Igor, tentatore conosciuto durante il suo percorso dei sentimenti, continuavano a frequentarsi come del resto dichiarato anche in Temptation Island e poi.. ma senza però sbilanciarsi su ciò che stavano vivendo.

Temptation Island Perla e Mirko: il gesto social chiarisce tutto

Il confronto a Uomini e Donne di Perla e Mirko di Temptation Island era quindi l’occasione per capire anche come la ragazza aveva assorbito la delusione della rottura con l’uomo che aveva anche pensato di sposarla e se la conoscenza con Igor si stava trasformando in altro. In particolare i fan del programma attendevano con ansia il confronto tra Perla e Mirko per capire se tra i due c’è stato finalmente un chiarimento con toni equilibrati o se tra i due c’è ancora rabbia per quanto accaduto e per come si è conclusa la loro relazione. Gli spoiler su Uomini e Donne nella registrazione della prima puntata che dovrebbe andare in onda l’11 settembre non hanno rivelato se tra i due ci sia stato una discussione accesa e se anche Greta sia intervenuta tra i due ma sui social poco dopo l’uscita dallo studio è arrivato un forte gesto che lascia poco intendere. Dopo il confronto Perla è apparsa in una storia Instagram mentre bacia appassionatamente Igor Zeetti, tentatore che aveva deciso di frequentare dopo la rottura con Mirko. La ragazza salernitana è uscita così allo scoperto per la prima volta rivelando che tra i due è scoppiato l’amore e che sono ufficialmente fidanzati. Una conferma del fatto che dopo Uomini e Donne Mirko e Perla sono sempre più sicuri della loro decisione di interrompere la loro storia ed entrambi consapevoli del fatto di provare qualcosa per la tentatrice e il tentatore conosciuti a Temptation Island.