Morgan a Selinunte insulta il pubblico: X Factor a rischio VIDEO

Morgan ad una serata dedicata a Battiato a Selinunte insulta il pubblico, Fedez e Marracash: sui social chiedono che X Factor prenda provvedimenti

Una serata calda non solo per il meteo quella del 26 agosto a Selinunte in Sicilia grazie a Morgan. Il cantautore era stato invitato presso la nota località per partecipare ad un evento dedicato a Franco Battiato in una location davvero suggestiva, il Parco Archeologico famoso in tutto il mondo. L’occasione del concerto lezione “Segnali di vita e di arte” era quella di ricordare con ospiti illustri e preparati che lo hanno conosciuto quello di ricordare Franco Battiato. A sorpresa l’oggetto della furiosa lite tra Morgan e il pubblico finito a insulti, come è possibile vedere nel video integrale allegato e presente sul nostro canale YouTube, è stata la richiesta da parte di alcuni presenti nelle prime file di cantare e omaggiare la voce di La Cura. L’intromissione da parte del pubblico non è affatto piaciuta all’ex di Asia Argento che come ormai da abitudine senza peli sulla lingua ha espresso il suo parere alternando a parolacce anche il motivo del rifiuto di esibirsi secondo quanto richiesto. Al grido di “Io ho sentimenti” Morgan ha iniziato ad inveire personalmente contro chi gli aveva chiesto di cantare qualche canzone di Battiato dicendo che per lasciarsi andare in questa tipologia di performance era necessario che gli venisse da dentro e non imposto perché alla base di un tributo ad un artista di tale spessore deve esserci una giusta sensibilità in quel determinato artistico.

Morgan a Selinunte insulta Fedez e Marracash

Sul palco archeologico di Selinunte i toni si fanno accesi e Morgan attacca uno dei presenti con un insulto di carattere omofobo per poi invitarlo ad andare a vedere Fedez, collega giudice nella nuova edizione di X Factor 2023, e Marracash, in senso palesemente dispregiativo. Dato il contenuto forte non è possibile trascrivere tutto ciò che il cantautore ha espresso durante lo sclero ma in allegato è presente il video integrale dove si può ascoltare ogni insulto. Il video ha subito fatto il giro del web ed è diventato virale, ma soprattutto è stato accolto sui social con imbarazzo e critiche da parte degli utenti che ora dopo l’ennesimo caso che riguarda Morgan, con l’aggravante omofoba, chiedono che X Factor prenda provvedimenti. A conti fatti il cantautore ex Bluvertigo rischia l’espulsione anche perché lede l’immagine del talent in onda su Sky anche e sopratttutto perché il programma si è sempre distinto per essere gender free e inclusivo. Il ritorno di Morgan come giudice era stato accolto con grande entusiasmo da parte dei fan del programma perché, nonostante un carattere difficile, era riuscito a segnare in maniera indelebile la storia del talent portando alla ribalta una voce come quella di Marco Mengoni e vincendo quattro edizioni su sei partecipazioni. A distanza di nove anni la scelta da parte della produzione di puntare nuovamente sulle sue qualità di giudice aveva sorpreso ma ora dopo le audizioni c’è la possibilità che Morgan possa non partecipare alle fasi successive. Non è la prima che un giudice di X Factor viene sollevato, era già capitato nel 2018 con Asia Argento, ex proprio del cantautore, dopo un caso di molestie.