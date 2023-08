Morgan nomina e insulta Marracash: il rapper lo asfalta

La risposta di Marracash agli insulti di Morgan al pubblico di Selinunte alla serata Battiato. Il cantautore aveva citato il rapper come esempio negativo

La risposta a Morgan di Marracash non poteva farsi attendere ed è arrivata non sottoforma di dissing ma con una storia Instagram. La replica nasce per gli ormai celebri insulti di Morgan, dopo che nella giornata di ieri il video della sua “performance”, molto poco musicale, a Selinunte (Trapani) ha fatto il giro del web, sollevando molte polemiche. Il cantante milanese, ex frontman dei Bluvertigo, ha tenuto un concerto-lezione dal titolo ‘Segnali di vita e di arte’ sabato sera presso il parco archeologico di Selinunte, nell’ambito del Festival della Bellezza. L’evento doveva vertere attorno alla musica di Franco Battiato, grande musicista siciliano scomparso nel 2021, ma lo show di Morgan si è concentrato soprattutto su brani suoi, fino a che dal pubblico non hanno iniziato a contestarlo, chiedendogli di parlare di Battiato. La sua reazione è stata molto esagerata, e il cantante ha iniziato a insultare ripetutamente il pubblico, arrivando anche a un insulto omofobo verso una delle persone che lo contestavano.

Tutto ovviamente ripreso e divenuto rapidamente virale nel corso della giornata successiva, costringendo Morgan a scusarsi. Morgan ha contestato il fatto che gli fosse stata chiesta una cover di Battiato come fossi un jukebox dopo un’esibizione che sentiva molto.

Scuse che ovviamente non placano le polemiche per il musicista, al secolo Marco Castoldi, che si era anche presentato sul palco con ben 40 minuti di ritardo, insultando ripetutamente il pubblico e non solo. Morgan ha infatti tirato in ballo anche alcuni colleghi: “Io sono un personaggio, andate a vedere Marracash, Fedez…” ha detto, citando i due rapper in senso negativo. E Marracash non ha proprio gradito di essere stato oggetto delle critiche e dei paragoni di Morgan, e nella mattinata di oggi, lunedì 28 agosto, il rapper ex fidanzato di Elodie ha risposto nelle storie di Instagram taggandolo. “Morgan, bella per te che ancora riesci a farti pagare da una tv, o dai promoter che ci cascano. Ma mentre gratti gli ultimi soldi non mi nominare mai più”.

Morgan X Factor

Il cantante milanese è noto da tempo per i suoi “show” controversi e le polemiche in cui spesso viene coinvolto (solo a inizio luglio, ha fatto discutere la serata tenuta al Maxxi assieme a Vittorio Sgarbi, accusata di essere volgare e sessista). La fama di Morgan è ormai divenuta questa, e non sono in pochi a chiedersi quanto ancora potrà andare avanti la sua carriera ad alto livello. Il già citato caso del Maxxi ha costretto a intervenire per prendere le distanze da Morgan sia il Ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano sia lo stesso direttore del museo Alessandro Giuli, mentre per la serata di Selinunte è stato il Festival della Bellezza a dissociarsi dalle parole dell’ex frontman dei Bluvertigo.

Molti utenti sui social sono arrivati a chiedere, nelle ultime ore, che Sky rimuova Morgan dal ruolo di giudice di X Factor, dopo le frasi omofobe di sabato sera. L’emittente ancora non si è espressa sull’accaduto, ma le sue regole di comportamento sembrano aprire le porte a un licenziamento, come del resto già accaduto in passato con Asia Argento. E d’altronde le parole di Marracash sottolineavano proprio questo aspetto, riferendosi al fatto che il cantante lombardo ancora riesca a “farsi pagare da una tv”.