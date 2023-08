Un incontro per la vita dove è stato girato: location

Un incontro per la vita è una commedia francese del 2017 con François Cluzet, per la regia di Nicolas Vanier: dove è stato girato il film

Attraverso l’amicizia con un bizzarro bracconiere, un bambino rimasto orfano a causa della guerra scopre l’amore per la natura che potrebbe cambiare per sempre la sua vita. È questa, in poche parole, la trama del film di Nicolas Vanier Un incontro per la vita, commedia avventurosa di produzione francese datata 2017, il cui titolo originale è L’école buissonnière (con cui è talvolta noto anche a livello internazionale). Siamo nel 1927 e il piccolo Paul, che ha perso i genitori durante la Prima Guerra Mondiale, si trasferisce a vivere presso una famiglia affidataria, composta dalla domestica e dal guardiacaccia della tenuta del Conte di Fresnaye. Lasciato però principalmente da solo dai nuovi genitori – con la sola raccomandazione di non farsi mai vedere dal Conte, che detesta i bambini – finisce per fare amicizia con un bracconiere di nome Totoche, su cui da tempo il guardiacaccia vuole mettere le mani. Sarà però Totoche a trasmettere a Paul l’amore per la vita all’aria aperta e un sacco di altre conoscenze utili, grazie alle quali riuscirà a far breccia del cuore del distaccato Conte di Fresnaye.

Un incontro per la vita è quindi un film che punta molto sul ruolo dell’ambiente in cui si svolge il film, denso di tanti scenari naturali, che sono quasi i veri co-protagonisti della pellicola. Le location in cui è stato girato il film, tra il settembre e il novembre 2016, sono concentrate nella Valle della Loira, una regione della Francia centrale molto nota per la sua cultura e i suoi suggestivi paesaggi naturali. Non a caso è spesso descritta come il Giardino della Francia, Patrimonio dell’UNESCO fin dal 2000, nonché una delle zone in cui vengono prodotti alcuni dei più rinomati vini francesi.

Nello specifico, Un incontro per la vita è stato girato tra i dipartimenti di Loiret, Loir-et-Cher e Cher. Alcune scene provengono dalla zona del piccolo comune di Chambord, di poco più di un centinaio di abitanti, dove però si trova un celebre castello, e i più grandi comuni di La Ferté-Saint-Cyr (circa 1.000 abitanti) e Beaugency (circa 8.000). I paesaggi naturali del film sono soprattutto quelli della regione conosciuta come Sologne, che copre un’area di 5.000 chilometri quadrati.

Un incontro per la vita cast

Un incontro per la vita è stato diretto da Nicolas Vanier, scrittore e regista francese classe 1962, celebre per il documentario del 2004 Il Grande Nord, sui cacciatori di pelli dello Yukon. Successivamente si è dedicato anche ad altri progetti cinematografici, come ad esempio il successo del 2013 Belle & Sebastien, tratto dall’omonima serie di romanzi scritti da Cecile Aubry e capostipite di una trilogia di film. Il suo ultimo progetto è stato il film del 2019 Sulle ali dell’avventura. Il cast di Un incontro per la vita vanta diversi attori noti del cinema francese, su tutti François Cluzet, noto per essere stato il protagonista, accanto a Omar Sy, del film del 2011 Quasi amici, e più di recente ha lavorato ne L’incredibile storia dell’Isola delle Rose di Sydney Sibilia (2020). Ecco di seguito il cast completo di Un incontro per la vita.