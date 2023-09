Ludovica Frasca chi è: ex velina a Hollywood

Ludovica Frasca è un’influencer di successo, che in questi giorni sta incantando il Festival di Venezia: scopriamo qualcosa di più sul suo conto.

Tra le più apprezzate ogni anno sul red carpet del Festival del cinema di Venezia, mentre il suo nome sta ormai iniziando a circolare a Hollywood, dopo il grande successo ottenuto sui social, grazie a un profilo Instagram da oltre 514.000 follower. Lei è Ludovica Frasca, e probabilmente il pubblico televisivo italiano la ricorda per essere stata la velina mora di Striscia la notizia tra il 2013 e il 2017, assieme a Irene Cioni. Oggi spesso si fa anche bionda, e sta conquistandosi una certa fama anche a livello internazionale dividendosi tra Milano e Los Angeles.

Nata il 15 novembre 1992 a Napoli, Ludovica Meral Frasca si è trasferita giovanissima a vivere con la famiglia a Castel Morone, vicino Caserta, ma dopo il diploma di maturità è salita a Milano per studiare Giurisprudenza e tentare l’avventura nel mondo della moda e della televisione. Dopo aver provato a concorrere a Miss Italia nel 2012, un anno dopo è divenuta velina di Striscia la notizia, mantenendo il ruolo fino al 2017, e diventando anche co-conduttrice di Paperissima Sprint. Dopo queste esperienze, è divenuta una nota influencer su Instagram e Tik Tok, arrivando anche apparire nel 2020 nel videoclip della canzone Che poi di Carl Brave.

Più recente, l’ormai ed velina diventata 30enne influencer ha anche iniziato a muovere i primi passi nel mondo della recitazione al cinema, apparendo in alcune pellicole negli Stati Uniti. Ludovica Frasca ha infatti debuttato inizialmente in tv in Italia, lavorando nel 2021 in alcuni episodi delle serie Svegliati amore mio e La fuggitiva. Trasferitasi oltre oceano, ha recitato in tre film di prossima uscita: il thriller d’azione Deep Six con Tom Welling (l’ex Clark Kent di Smallville), l’avventura Athena Saves Christmas con Cuba Gooding Jr., e il film sentimentale American Sparkle.

Ludovica Frasca fidanzato

Accanto alla sua ascendente carriera lavorativa, Ludovica Frasca ha fatto parlare in questi anni anche per le sue numerose relazioni sentimentali. La prima che è stata resa nota è stata quella con il comico Luca Bizzarri, di 21 anni più grande di lei, durata dal 2014 al 2018 e sfociata anche in una convivenza. Tra il 2018 e il 2019, è stata assieme al pallavolista e giocatore di beach volley Alex Banchieri. Nel 2021, invece, è arrivato addirittura il matrimonio, con Frank Faricy, CEO di XGen, una società di videogiochi canadese. Un rapporto che però è durato molto poco, con la coppia che è entrata in crisi molto presto, e già nell’estate del 2022 Ludovica Frasca ha annunciato su Instagram la separazione dal marito. A fine agosto dello stesso è stata invece ufficializzata la sua nuova relazione, che dura ancora oggi, con il 40enne regista e sceneggiatore americano Adam Sigal, autore del film del 2022 Chariot, con John Malkovich e Rosa Salazar.