Nicola Porro quanto guadagna stipendio: invidioso di Fazio

Nicola Porro è un giornalista d’attualità politica tanto noto quanto discusso in Italia: quanto guadagna e a quanto ammonta il suo stipendio.

È uno dei giornalisti che polarizza principalmente l’opinione pubblica in Italia, Nicola Porro, con una carriera legata a doppio filo a Silvio Berlusconi. Ha infatti lavorato sia per Il Giornale, di cui è tutt’oggi vicedirettore e una delle firme più note, e per le reti Mediaset, conducendo vari programmi d’approfondimento politico. A partire da questa sera, lunedì 4 settembre 2023, sarà anche il nuovo conduttore di Stasera Italia su Rete 4, sostituendo Barbara Palombelli, e lo scorso aprile ha acquistato in società la casa editrice Liberilibri, così da potenziare la diffusione de suo sito Nicolaporro.it. Una carriera che lo ha portato a diventare una delle voci più seguite dall’elettorato di destra, grazie a posizioni molto critiche verso il green pass e il lockdown durante la pandemia del Covid-19, verso le politiche ambientaliste e verso le iniziative per le quote rosa.

Di sicuro, però, in questi anni Nicola Porro ha saputo costruirsi una carriera di grande successo nel giornalismo e nella televisione in Italia, cosa che ha spinto molte persone a domandarsi quanto stia guadagnando da tutte queste sue attività. Purtroppo non ci sono informazioni sicure sui suoi guadagni né sullo stipendio che percepisce attualmente come vicedirettore del Giornale e come conduttore televisivo sulle reti Mediaset, dato che queste informazioni non sono pubbliche. Qualche anno fa, Nicola Porro fece una battuta dicendo che gli sarebbe piaciuto guadagnare quanto Fabio Fazio, che all’epoca percepiva 2 milioni di euro all’anno in Rai per la conduzione di Che Tempo Che Fa. Possiamo quindi dire che il giornalista di Stasera Italia prenda meno di questa cifra, ma questo non è di molto aiuto, considerando anche che Fazio è stato a lungo il conduttore televisivo più pagato d’Italia. Ad ogni modo, all’attività giornalista e televisiva di Nicola Porro vanno aggiunte, come fonti di gaudagno, gli introiti della pubblicità del suo sito internet, la nuova avventura nell’editoria e anche l’azienda agricola che possiede assieme al fratello Gian Michele ad Andria, in Puglia.

Nicola Porro curriculum

Nicola Porro è nato a Roma il 27 settembre 1969, e ha quindi 53 anni. Si è laureato in Economia e commercio presso l’Università La Sapienza di Roma e già nel 1994 era divenuto portavoce di Antonio Martino, Ministro degli Esteri nel primo governo Berlusconi. Nel 1997 è poi divenuto giornalista professionista, occupandosi di economica su Il Foglio e Il Corriere della Sera, oltre che collaborando a programmi televisivi di Mediaset come Re Mida e Quadrante economico. Dal 2003 è passato a lavorare per Il Giornale, quotidiano di cui oggi è il vicedirettore. Tra il 2011 e il 2013 ha poi condotto anche il programma d’attualità politica di La 7 In onda, assieme a Luca Telese, per poi passare a Rai 2 e condurre, Virus – Il contagio delle idee. Dal 2014 al 2016 ha insegnato Teorie e tecniche del linguaggio giornalistico presso lo IULM di Milano, e nel frattempo ha aperto un proprio sito d’informazione, Nicolaporro.it. Dal 2016 è tornato su Mediaset per condurre Matrix, su Canale 5, e dal 2018 Quarta Repubblica su Rete 4. Nell’aprile del 2023 è anche divenuto editore, acquistando la casa editrice Liberilibri. A partire dal 4 settembre 2023 ha sostituito Barbara Palombelli alla conduzione di Stasera Italia, su Rete 4.