Bianca Berlinguer marito e figli: un collega del padre

Bianca Berlinguer 63 anni è sposata con il politico Luigi Monconi e ha una figlia di nome Giulia. La vita privata della conduttrice di Cartabianca

La vita sentimentale di Bianca Berlinguer non è mai stata al centro dell’attenzione mediatica, probabilmente perché la figlia del noto politico preferisce non parlare di suo marito e dei suoi figli per una questione di privacy. Da circa vent’anni è una delle giornaliste più affermate della televisione italiana, grazie alla sua lunga direzione del Tg3 (dal 2009 al 2016) e poi per la conduzione del programma di approfondimento d’attualità Cartabianca, sempre su Rai 3 prima (dal 2016 al 2023) e su Rete 4 poi. Nata a Roma il 9 dicembre 1959, Bianca Berlinguer (il cui nome vero all’anagrafe è Biancamaria) è la figlia del celebre segretario del Partito Comunista Italiano Enrico Berlinguer e di Letizia Laurenti, e ha tre fratelli: Maria Stella, Marco e Laura, che è giornalista anche lei, impiegata a TgCom24 e sposata con il collega Luca Telese. Riguardo alla sua vita privata,attualmente, Bianca Berlinguer è sposata con Luigi Manconi, con cui è convolata a nozze nel dicembre 2021. I due, però, sono stati una coppia per diversi anni prima di sposarsi: la loro relazione è infatti iniziata nel 1995. Luigi Manconi è nato a Sassari il 21 febbraio 1948, e ha quindi undici anni in più della giornalista oggi a Rete 4. Laureato in Scienze politiche all’Università Statale di Milano, è stato docente di sociologia, critico musicale e scrittore prolifico, oltre che politico di livello nazionale.

Manconi ha infatti fatto parte del gruppo di estrema sinistra Lotta Continua tra il 1969 e il 1975; successivamente è entrato nei Verdi (tra il 1996 e il 2005), poi nei Democratici di Sinistra (2005-2007) e in seguito nel Partito Democratico, dove milita tutt’oggi. È stato senatore tra il 1994 e il 2001, e poi di nuovo tra il 2013 e il 2018, e anche Sottosegretario al Ministero della Giustizia tra il 2006 e il 2008, sotto il governo di Romano Prodi. Bianca Berlinguer ha una sola figlia, avuta nel 1998 proprio a Luigi Manconi, di nome Giulia. Sulla ragazza, che attualmente ha 25 anni, non si hanno però molte informazioni. Riguardo ai figli, la giornalista romana ha detto al programma Vieni da me: “Mi pento di averne fatta una sola. Se tornassi indietro sicuramente farei il secondo”. Suo marito Luigi Manconi ha però due figli maschi avuti da una precedente relazione, Davide e Giacomo. Lo stesso marito di Bianca Berlinguer ha dichiarato di essere cieco in un’intensa intervista a Repubblica in cui ha parlato della sua malattia, il glaucoma, che lo ha reso non vedente nel giro di 7 anni dopo diversi problemi alla vista.

Bianca Berlinguer ex marito

Luigi Manconi non è stato però il primo marito di Bianca Berlinguer, che era già stata sposata in precedenza. Fino al 1995, infatti, è stata legata al collega Stefano Marroni, nato a Roma il 10 maggio 1956 e autore per testate come il Corriere della Sera, la Nuova Sardegna e la Repubblica. Dopo la loro separazione, come abbiamo visto, Berlinguer ha iniziato a frequentare Luigi Manconi, mentre Stefano Marroni ha avviato una relazione con la giornalista Alessandra Paolini, collega alla Repubblica, che ha sposato nel 2001 e da cui ha avuto due figlie. Nel 2002 è stato poi nominato vicedirettore del Tg2 Dossier, mentre nel 2008 è passato a Rai 3, e dal 2012 è tornato al Tg2 con l’incarico di vicedirettore.