Giovanbattista Cutolo chi era il musicista chiamato Giogio

Giovanbattista Cutolo era una giovane musicista, ed è stato ucciso negli scorsi giorni a Napoli, in un caso che sta facendo molto discutere.

Poteva diventare celebre, ma di certo non pensava che sarebbe stato questo il motivo. Di Giovanni Battista Cutolo si sta parlando a causa dell’omicidio di cui è stato vittima negli scorsi giorni a Napoli, e che ha sconvolto tutta la città. Il suo corpo è stato trovato all’alba di giovedì 31 agosto 2023 a Piazza Municipio, all’incrocio con via Cristoforo Colombo, nel centro del capoluogo campano. Il ragazzo, 24 anni compiuti, è stato ucciso da un colpo di arma da fuoco, in seguito a una lite scaturita in merito al parcheggio di uno scooter. L’omicida è stato subito fermato dalla Squadra Mobile di Napoli, guidata da Alfredo Fabbrocini: si tratta di un ragazzo di soli 17 anni, che secondo l’avvocato Davide Piccirillo sarebbe ora profondamente pentito per l’accaduto e in stato di shock. Subito dopo l’arresto del responsabile, il padre di quest’ultimo ha chiesto pubblicamente perdono per l’accaduto, dicendo di sentirsi un “fallimento” come genitore.

Ma chi era Giovanbattista Cutolo, la vittima di questa tragica vicenda? Come detto, aveva 24 anni ed era un giovane promettente musicista. Suonava infatti il corno nell’Orchestra Scarlatti Camera Young, ed era studente presso il Conservatorio di San Pietro a Majella. Aveva partecipato a rassegne e manifestazioni musicali abbastanza importanti assieme agli altri ragazzi di Scarlatti Wind, il laboratorio dell’Orchestra Scarlatti: nel 2020 aveva suonato all’evento “Musica sotto le stelle” a Villa Pignatelli, e successivamente aveva preso parte a “Napoli suona ancora”. Non si sa molto di Giovanni Battista Cutolo, se non che era un ragazzo di buona famiglia e assolutamente tranquillo. Uno dei motivi, quest’ultimo, per cui il suo omicidio ha sconvolto Napoli, dato che era incensurato e non erano noti legami da parte sua con la criminalità organizzata. Anzi, il musicista in erba era in un certo senso un figlio d’arte, considerato che suo padre era il regista teatrale Franco Cutolo, fondatore della compagnia teatrale Li Febi Armonici.

Giovanbattista Cutolo fidanzata

Ad assistere all’omicidio del 24enne musicista c’era anche la sua fidanzata. La ragazza era presente alla lite tra due gruppi di persone: in uno c’era appunto Giovanbattista Cutolo, e nell’altro il 17enne che si è poi trasformato nel suo assassino. Quest’ultimo, nella sua confessione, ha detto che al suo arrivo i due gruppi stavano già litigando, e che tutti avevano bevuto. Lui avrebbe parcheggiato il proprio motorino, urtando però quello del giovane musicista. Durante la lita, l’omicida avrebbe avuto a un certo punto il timore che Giovanbattista Cutolo stesse per colpirlo al volto con una bottiglia, e così si sarebbe fatto passare la pistola da un amico, per poi fare fuoco. Vedendo la vittima cadere a terra coperto di sangue, lui e gli altri sarebbero fuggiti. Cutolo è così morto sotto gli occhi della fidanzata. Sulla ragazza, al momento, non sono però disponibili altre informazioni.