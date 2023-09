Anticipazioni Il paradiso delle signore 8 spoiler beffa i fan

Anticipazioni Il paradiso delle signore 8: uno spoiler inatteso beffa i fan della celebre soap opera di Rai 1. Ecco l’incredibile rivelazione nel promo.

Sta per tornare la nuova stagione de Il paradiso delle signore, la soap opera di Rai 1 in onda dal 2015. Nata come serie tv serale, dal 2018, con la terza stagione, si è trasformata in una soap opera della fascia pomeridiana della prima rete Rai, e a breve gli spettatori e le spettatrici italiani potranno assistere alle nuovissime puntate, che rappresenteranno l’ottava stagione della serie ambientata in un grande magazzino di abbigliamento nella Milano tra gli anni Cinquanta e Sessanta.

Ad annunciare il ritorno della soap sui nostri schermi televisivi ci ha pensato, in questi giorni, il nuovo promo trasmesso sulle reti Rai, che mostra in esclusiva le prime immagini de Il paradiso delle signore 8. Nei giorni scorsi sono state diffuse diverse anticipazioni sui contenuti della nuova stagione, che vedrà un riavvicinamento tra Vittorio Conti e Matilde Frigerio, nonostante gli ostacoli posti tra i due dal perfido Tancredi di Sant’Erasmo. Già nel corso delle ultime puntate viste in tv, si era visto un altro riavvicinamento, quello tra Salvatore ed Elvira, ma alla fine scopriremo che quest’ultima si è fidanzeta con un altro uomo durante le vacanze estive. Al centro de Il Paradiso delle Signore 8 ci sarà poi la sfida che il grande magazzino milanese dovrà sostenere contro un nuovo rivale, la Galleria Milano Moda, un concorrente che aprirà proprio accanto al set principale della soap opera di Rai 1. Questa battaglia è ben rappresentata dalle parole che proprio Vittorio Conti pronuncia nel promo: “Quest’anno più che mai, vietato cedere alla concorrenza!”.

Ma i fan de Il paradiso delle signore hanno anche trovato il tempo per una polemica contro la Rai, proprio a causa del promo mandato in onda in questi giorni. In esso, tra le varie anticipazioni sulla nuova stagione, viene anche fatto un clamoroso spoiler che riguarda Adelaide, il personaggio interpretato da Vanessa Gravina. Viene infatti preannunciato un grosso colpo di scena che coinvolgerà la Contessa, e che i fan avrebbero preferito non scoprire proprio adesso e in questo modo. Nel corso della stagione precedente, Adelaide era improvvisamente sparita, salvo poi tornare nel finale dello show, e ne Il paradiso delle signore 8 si scoprirà la verità su questa sua assenza: sarà proprio Adelaide a confessare di aver scoperto l’esistenza di una figlia che, per tutto questo tempo, aveva creduto morta.

Il paradiso delle signore 8 quando inizia

Il pubblico non sta più nella pelle: presto Rai 1 inizierà a trasmettere i nuovi episodi della sua soap opera. Il paradiso delle signore 8 debutterà sulla prima rete pubblica nazionale lunedì 11 settembre 2023, e verrà trasmesso su Rai 1 e in streaming su Rai Play nella fascia pomeridiana a partire dalle ore 16.05, dal lunedì al venerdì. Sostituirà dunque la soap opera spagnola Sei sorelle, in onda ancora in questi giorni. La nuova stagione de Il paradiso delle signore comprenderà, come le annate precedenti, un totale di 160 episodi. Tra le novità del cast troviamo Luca Ferrante (Gian Lorenzo Botteri), Silvia Bruno (Agata Puglisi), Ilaria Maren (Delia Bianchetti), Massimo Cagnina (Ciro Puglisi), Danilo D’Agostino (Matteo Portelli) e Gioia Spaziani (Concetta Puglisi). Tra il 4 e l’8 settembre, Rai 1 trasmetterà le repliche della settima stagione, per dare modo a tutti di rimettersi in pari con gli eventi della soap.