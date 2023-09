Scaletta Max Pezzali Circo Max Circo Massimo: canzoni e ospiti

Gli ospiti in scaletta e le canzoni in ordine di esecuzione del concerto di Max Pezzali al Circo Massimo stasera su canale 5

Uno dei concerti più attesi e importanti dell’estate sta per arrivare in prima serata su Canale 5. Stasera giovedì 7 settembre, a partire dalle ore 21:30 circa, andrà in scena Circo Max, lo show dell’ex cantante degli 883 che si è tenuto al Circo Massimo di Roma il 2 settembre. Una notte magica, volta a celebrare i trent’anni di carriera dell’artista, che sul palco romano ha portato in scena i più grandi successi della sua carriera ed è stato affiancato da molti amici e artisti. La fine del concerto è prevista per le ore 00:30 circa, una lunghissima serata che rappresenta un viaggio nella discografia di un cantante che ha segnato indelebilmente gli ultimi trent’anni della musica italiana. Lo show è stato un successo unico, capace di ricreare l’atmosfera anni 90 che ha visto nascere e crescere il successo degli 883 e di attirare una folla incredibile di oltre 50.000 fan. La scaletta del Circo Max è ricchissima e presenta sia i grandi successi della carriera di Max Pezzali che brani degli artisti che salgono sul palco capitolino come ospiti. Di seguito, dunque, la scaletta del concerto al Circo Massimo di Roma di Max Pezzali con le canzoni in ordine di esecuzione e gli ospiti che vedremo stasera su Canale 5:

Hanno ucciso l’uomo ragno

S’inkazza

Rotta per casa di Dio e Giovanni Wannabe feat. Riccardo dei Pinguini Tattici Nucleari

La regola dell’amico e Dove si balla feat. Dargen D’Amico

Come deve andare

L’universo tranne noi

Ti sento vivere

Lo strano percorso

Sempre noi e Domani smetto feat. Articolo 31

Sei un mito

La regina del celebrità

La lunga estate caldissima

Bella vera, Nella notte e Musica leggerissima feat. Colapesce e Dimartino

Gli anni e Cenere feat. Lazza

Nessun rimpianto

Una canzone d’amore

Come mai

Medley con Nient’altro che noi, Eccoti, Io ci sarà e Se tornerai

Quello che capita

Il grande incubo

La dura legge del gol e Destri feat. Gazzelle

L’ultimo bicchiere

Medley con Non me la menare, Te la tiri e 6 uno sfigato

Nord sud ovest est e Tieni il tempo con Paola & Chiara

Con un deca

Circo Max ospiti

Sono moltissimi gli ospiti del concerto di Max Pezzali al Circo Massimo. Spazio ad amici di lunga data, come J-Ax e DJ Jad, altri dominatori incontrastati degli anni 90 con gli Articolo 31. Insieme a Max Pezzali, i due porteranno in scena Sempre noi, brano realizzato insieme che celebra proprio la loro amicizia. Tra le firme più prestigiose presenti come ospiti sul palco del Circo Max troviamo anche Riccardo Zanotti, frontman dei Pinguini Tattici Nucleari, che con un post su Instagram ha anche svelato i retroscena della sua amicizia con Max Pezzali e del loro incontro grazie alla moglie del cantante di Come Mai. Presente come ospite anche Lazza, un altro che ha celebrato Max Pezzali mostrando su Instagram una sua foto da piccolo insieme al cantante de Il mondo insieme a te e una di lui a un suo concerto. Spazio poi ad altri protagonisti dell’estate, come Colapesce e Dimartino e come Gazzelle, omaggiato dallo stesso Max con l’esibizione di Destri. Ad accompagnare Pezzali in questo fantastico show, poi, c’è Dargen D’Amico e infine, in un tripudio di vibes anni 90, Paola & Chiara, già protagoniste di altri concerti con Max Pezzali.