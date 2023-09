Myrta Merlino ex marito segreto chi è padre dei suoi figli

Myrta Merlino, 51 anni, ha tre figli: i gemelli Pietro e Giulio e Caterina nati da due padri diversi. Chi sono gli ex mariti della conduttrice di Pomeriggio 5

Sono tre i figli di Myrta Merlino, nuovo volto Mediaset alla guida di Pomeriggio 5. La conduttrice, nata nel 1969, è mamma di Pietro e Giulio, gemelli nati dalla relazione con Domenico Tucci. I primogeniti dell’ex di L’Aria che Tira sono nati nel 1997 e poco dopo la loro nascita Myrta Merlino decise di lasciare il suo primo marito perché era diventato un’altra persona. Domenico Tucci infatti aveva avuto un grave incidente stradale proprio quando la sua compagna era incinta dei due gemelli. Proprio l’evento ha spinto la conduttrice di Pomeriggio 5 a prendere una decisione drastica, lasciare il marito perché ormai non erano più compatibili e lo fece proprio quando era ancora incinta. Insieme sono rimasti ancora solo pochi mesi ma l’uomo non riusciva a sopportare nemmeno il pianto dei propri figli. Dopo la rottura Myrta Merlino ha cresciuto i figli da sola lottando con le unghie e con i denti anche sul lavoro dove faceva letteralmente i salti mortali. Pietro Tucci, 26 anni, è laureato in Economia e di lavoro è consulente della Deloitte dopo aver ottenuto un master in management. Giulio Tucci invece di lavoro è head of strategic marketing per Barba ‘N’ Juice. Myrta Merlino e i suoi due figli gemelli vivono a Roma, città scelta dalla giornalista dopo la rottura con il suo primo marito con cui viveva a Napoli. La vicenda è stata rivelata dalla stessa donna che ha spiegato come l’incidente avesse cambiato radicalmente suo marito che chiamava affettuosamente Mimì. La decisione di lasciarlo è stata dettata dalla volontà di salvare i suoi figli e poter vivere tranquillamente con loro per crescerli in piena serenità come ha sempre sognato.

Myrta Merlino ex marito Domenico Arcuri

Quello che è considerato il secondo marito di Myrta Merlino è Domenico Arcuri, ex ad di Invitalia e Commissario straordinario per l’emergenza Covid. Considerato perché una nota pubblicata qualche anno fa da Dagospia rivelò che in realtà la coppia non è mai stata sposata. Myrta Merlino e Domenico Arcuri sono stati fidanzati per circa 15 anni con la rottura avvenuta nel 2016. Dalla loro relazione è nata Caterina, terza figlia della conduttrice e che oggi ha 19 anni. L’attuale compagna di Marco Tardelli ha raccontato che la storia con l’ex calciatore è stato vissuto in maniera contrastante da parte dei tre figli perché la loro relazione è iniziata quando lei aveva 46 anni e dopo una vita trascorsa a pensare solo ed esclusivamente a Pietro, Giulio e Caterina. L’ingresso di un nuovo uomo inizialmente non è stato accettato con facilità e la stessa Myrta Merlino ha spiegato che ha dovuto far comprendere a tutti e tre quanto fosse importante la sua felicità per poter continuare ad essere un punto di riferimento per loro. I figli di Myrta Merlino sono apparsi spesso su Instagram in alcuni scatti pubblicati dalla loro mamma ma tutti e tre non fanno parte del mondo dello spettacolo e si tengono lontano dai riflettori.