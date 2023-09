Chi è la ragazza dei social del Grande Fratello 2023

Rebecca Staffelli è la nuova inviata social del Grande Fratello e sostituisce Giulia Salemi: la speaker radiofonica fa parte della famiglia Mediaset

La ragazza social del Grande Fratello 2023 è un volto che già avete visto in qualche puntata del pomeridiano di Amici di Maria De Filippi e sostituisce l’amata dai fan dei Prelemi Giulia Salemi. Una scelta ben precisa dettata anche dalla volontà di Pier Silvio Berlusconi di cambiare linea al reality condotto da Alfonso Signorini. Per farlo anche la postazione social viene rivoluzionata e affidata ad un volto che di fatto è già parte della famiglia Mediaset. Infatti chi è la ragazza dei social è Rebecca Staffelli, un volto emergente della televisione italiana ma che già è una voce nota della radiofonia. Gli appassionati spettatori televisivi potrebbe aver intuito che la giovane new entry del cast del Grande Fratello è proprio la figlia di Valerio Staffelli, storico inviato di Striscia la Notizia (l’uomo del Tapiro d’Oro), e di sua moglie Matilde Zarcone, ex valletta di Buona Domenica. Rebecca Staffelli sta muovendo i suoi passi nel mondo dello spettacolo, ed è già apparsa in televisione, principalmente come rappresentante delle radio ad Amici di Maria De Filippi, dove è intervenuta per giudicare gli inediti dei concorrenti del talent show di Canale 5. Oltre a questo, però, è anche una conduttrice radiofonica, e attualmente lavora come speaker su Radio 105, radio del gruppo Mediaset, dove conduce il programma Night Express, in onda dal lunedì al venerdì dalle 21.00 alle 23.00.

La sua carriera radiofonica è iniziata abbastanza di recente, nel 2021. La voglia di tentare di lavorare dietro un microfono le è arrivata, come lei stessa ha raccontato in passato, per via di un soprannome datole da un suo ex fidanzato: Rebecca Staffelli veniva infatti chiamata “Radiolina” per il fatto che non smetteva mai di parlare. Sul fronte sentimentale, la specialista dei social del Grande Fratello è felicemente fidanzata dal 2018 con Alessandro Basile, ex corteggiatore di Uomini e Donne, e qualche anno fa la coppia era anche sembrata sul punto di sposarsi ma ad oggi non si hanno notizia su nozze imminenti.

Rebecca Staffelli età Instagram

Rebecca Staffelli, come abbiamo detto, è la figlia di due volti abbastanza noti della televisione italiana, Valerio Staffelli e Matilde Zarcone, ed è nata a Milano nel 1998, per cui ha quindi 25 anni. Il suo ruolo nel Grande Fratello 2023 è quello dell’esperta dei social, rilevando quindi l’incarico rivestito da Giulia Salemi nella precedente edizione del reality show di Canale 5. Ha il compito, nello specifico, di valutare le reazioni del pubblico sui social agli eventi che si verificheranno nella casa più discussa d’Italia, interagendo in puntata per mostrare i principali trend in rete. La nuova esperta social del programma di Canale 5 si presenta alla prima puntata dello show condotto da Alfonso Signorini forte di un seguito di 164.000 follower sul suo profilo Instagram ufficiale: chissà se riuscirà, nel corso delle puntate dello show, ad accrescere questo numero e avvicinarsi a Giulia Salemi, di cui ha rilevato il ruolo al Grande Fratello (attualmente, però, la modella e showgirl italo-iraniana è seguita da 1,9 milioni di persone).