Chi è lo youtuber scomparso Kazousan

Kazuosan è un celebre youtuber italiano, che oggi sta facedo discutere però per la sua misteriosa scomparsa avvenuta a New York: chi è e dove è nato Kazuosan?

Non si hanno più sue notizie da sabato, e tanto è bastato, a questo punto, per dichiararlo scomparso. Si tratta di Kazuosan, youtuber italiano molto famoso, seguito da ben più di 1 milione di persone sul suo canale YouTube. La notizia della sua sparizione è circolata nelle ultime ore, dopo che la famiglia ha iniziato a segnalarne la sparizione. Kazuosan si era recato pochi giorni fa a New York, anche se il motivo preciso non è al momento noto, e l’ultima volta che è stato visto per certo è stato alle 18.30 di sabato 9 settembre a Manhattan, quando ha confermato ai parenti il suo atterraggio negli Stati Uniti. Da allora, non si sono più avute sue notizie. Il padre e il fratello dello youtuber si sono già recati a New York per fare luce sulla vicenda, ma non si esclude che possa trattarsi di un allontanamento volontario. Le parole del padre del ragazzo 21enne, riportate da Il Mattino, sembrano alludere a un qualche conflitto tra Kazuosan e la famiglia: “Torna, non è successo niente. Torna tutto come prima, sto arrivando a prenderti”.

Il vero nome di Kazuosan è Cosimo Corrado, e si tratta di un ragazzo italiano di 21 anni, divenuto celebre per la sua attività su YouTube, dove gestisce il canale omonimo. La sua attività da youtuber è iniziata nella primavera del 2016, quando aveva circa 15 anni, con la realizzazione di video di curiosità e commenti ironici ad alcuni popolari videogiochi online, come Minecraft, Clash Royale, Clash of Clans e Slither.io. Il suo successo è stato rapidissimo, tanto che già per l’estate era arrivato a 15.000 iscritti, e per la fine dell’anno aveva superato quota 50.000 isciritti al suo canale YouTube. Negli anni successivi, la sua attività si è arricchita dei contenuti più disparati, anche se il focus sono continuati a rimanere i videgiochi: in particolare, negli ultimi tempi si era concentrato sui commenti su Brawl Stars, un gioco online ad accesso gratuito a tema avventura fantasy. Attivo quindi da oltre sette anni, Kazuosan si è affermato come uno degli youtuber italiani più seguiti, superando il milione di iscritti al canale, nonostante la sua giovane età.

Kazousan dove è nato

Cosimo Corrado, in arte Kazuosan, ha 21 anni ed è nato precisamente il 29 dicembre 2001 a Salerno, in Campania. È cresciuto nella città campana, ma a un certo punto, non è chiaro esattamente quando, si è trasferito a Milano, dove ha vissuto negli ultimi tempi. Non è noto se il viaggio a New York fosse un preludio a un possibile trasferimento negli Stati Uniti, per ragioni lavorative.