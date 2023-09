Pechino Express 2024 quando inizia

Pechino Express sta per tornare in tv nel 2024: quando inizia la nuova stagione del reality show di Sky dedicato al mondo dei viaggi, e chi sarà il conduttore.

Un successo crescente, confermato anche nella scorsa edizione del programma, la seconda trasmessa su Sky Uno, Now Tv e Tv8 dopo otto edizioni su Rai 2. Pechino Express è pronto a tornare, portando in giro per il mondo i suoi concorrenti nel più avventuroso e rocambolesco dei reality show della televisione italiana. Ispirato dal format belga-olandese Peking Express, creato da Ludo Poppe, è giunto ormai alla undicesima stagione nel nostro paese, per la produzione di Banijay Italia. Ma quanto dovremo attendere ancora per vedere le nuove puntate in televisione?

Attualmente su Tv8 vanno in onda in chiaro le repliche della scorsa edizione del reality show, iniziata il 5 settembre e in programmazione ogni martedì sera alle 21.20. La precedente edizione, chiamata per la precisione La via delle Indie è andata in onda tra il 9 marzo e l’11 maggio 2023, per cui tecnicamente è quella a cui si pensa quando si parla del reality di questa stagione. Le nuove puntate dello show di Sky sono dunque Pechino Express 2024, e come si può quindi intuire andranno in onda solo l’anno prossimo.

Nel mese di ottobre 2023, intanto, prenderanno il via le riprese di queste nuove puntate, che verosimilmente vedremo su Sky Uno e Now Tv la prossima primavera, tra marzo e aprile 2024. È previsto un totale di 10 puntate, dopo le 18 di quest’anno, con la possibilità di estendere la programmazione fino ai primi giorni di maggio 2024. Per il momento non è però nota una data precisa per l’inizio dello show, e bisognerà attendere ancora qualche mese per avere maggiori informazioni a riguardo.

La produzione di Pechin Express 2024 non ha finora fatto trapelare nulla su cosa vedremo in queste nuove puntate, e infatti non sono sicuri nemmeno i nomi dei partecipanti, sebbene ci siano state alcune indiscrezioni. Pare infatti che tra i concorrenti vedremo due vecchie conoscenze di Amici di Maria De Filippi, ovvero LDA (al secolo Luca D’Alessio, figlio del cantante Gigi D’Alessio) e AKA 7even (vero nome Luca Marzano), che dovrebbero essere una delle dieci coppie dello show. Altre rivelazioni sostengono che nel programma concorreranno anche Antonella Fiordelisi, già vista al Grande Fratello Vip, e forse addirittura il comico Enzo Salvi, l’ex calciatore Nicola Ventola, e il rapper Jake La Furia. Per quanto riguarda il viaggio di Pechino Express 2024 dove si svolge, l’itinerario dovrebbe essere organizzato in Africa Occidentale.

Pechino Express 2024 conduttore

Così come per la data d’uscita delle prime puntate e per il nome dei concorrenti, nemmeno l’identità del conduttore di Pechino Express 2024 è stata ancora resa nota ufficialmente. Tutto, comunque, lascia pensare che potrebbe essere una conferma della coppia che ha portato avanti lo show nelle due stagioni, ovvero dal suo approdo su Sky. Molto probabilmente rivedremo quindi alla conduzione Costantino Della Gherardesca (che ha già condotto Pechino Express su Rai 2, in solitaria, dal 2013 al 2020) ed Enzo Miccio. Anche in questo caso, però, dovremo attendere ancora qualche mese per avere una conferma ufficiale su chi sarà presente in studio durante le puntate del reality show di Sky Uno e Now Tv.