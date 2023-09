Quando inizia Masterchef 2023: un caso

La data di inizio di Masterchef 2023: il contest di cucina più amato d’Italia sta per tornare in televisione con alcune novità: ecco quando inizia e chi sono i giudici.

Tutto pronto per il ritorno dello show culinario più amato delle televisione italiana: Masterchef tornerà anche nel 2023 con una nuova stagione, nuovi concorrenti e nuove squisite pietanze da preparare. Il programma, nato da un’idea di Franc Roddam debuttata sulla BBC addirittura nel 1990 e poi completamente rinnovata nel 2005, è giunto nel nostro paese alla sua dodicesima stagione, e punta a replicare presto il successo delle ultime annate. La finale della stagione scorsa ha raccolto uno share quasi da record, pari al 6,1%, il più alto dalla fortunatissima edizione del 2016/2017. Il pubblico italiano è pronto a scoprire chi saranno i nuovi concorrenti di Masterchef 2023 e anche quali giudici saranno chiamati a valutare le loro prove ai fornelli.

La nuova stagione del programma arriverà ovviamente su Sky e Now Tv a partire da giovedì 14 dicembre, se tutto andrà secondo i piani. In alternativa, l’inizio dello show potrebbe venire posticipato di una settimana, a giovedì 21 dicembre, ma il periodo prestabilito è ormai quello immediatamente pre natalizio. Come nelle ultime due annate, Masterchef 2023 incomincerà con le selezioni e i live cooking dei 20 aspiranti chef che andranno poi a comporre la Masterclass. Solo successivamente lo show entrerà poi nel vivo, conducendo, attraverso una serie di prove, fino alla finale.

Non ci sono ancora dettagli sul calendario, i partecipanti o ciò che accadrà nel corso di Masterchef 13, ma secondo varie indiscrezioni le registrazioni dello show sono già concluse, e al momento a Sky si starebbe lavorando al montaggio del materiale, per realizzare gli episodi che verranno poi mandati in onda. Le date definitive delle varie puntate e della finale verranno rese note nei prossimi mesi.

Masterchef 2023 giudici

Nella scorsa edizione di Masterchef, andata in onda dal 15 dicembre 2022 al 2 marzo 2023 per un totale di 12 puntate e 24 episodi, è stata vinta dall’aspirante cuoco di Varese Edoardo Franco. I giudici dell’ultima stagione sono stati Antonino Cannavacciuolo, Bruno Barbieri e Giorgio Locatelli: per loro si è trattato della quarta conduzione come terzetto della giuria, anche se tutti e tre erano già presenti nell’edizione del 2019, quando Locatelli si aggiunse al terzetto formato da Barbieri, Cannavacciuolo e Joe Bastianich. Se Locatelli ha debuttato nello show dall’ottava edizione, Cannavacciuolo è presente dalla quinta, quando si affiancò come quarto giudice a Barbieri, Bastianich e Carlo Cracco. Per quanto riguarda Bruno Barbieri, invece, è l’unico giudice presente ininterrottamente dalla prima stagione, andata in onda nel 2011.

L’attuale terzetto di giudici di Masterchef Italia è molto apprezzato dal pubblico, che ovviamente spera che la squadra venga riconfermata anche per questa tredicesima stagione del programma culinario di Sky. Non ci sono ancora informazioni ufficiali a riguardo, ma secondo delle indiscrezioni abbastanza attendibili uscite lo scorso luglio, anche per Masterchef 13 la giuria sarà composta dal trio composto da Barbieri, Cannavacciuolo e Locatelli. Non resta che attendere con pazienza le prossime news sulla tredicesima annata dello show, che usciranno certamente nei prossimi mesi.