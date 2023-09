Temptation Island Francesca e Manuel dopo confronto stanno insieme? FOTO

Segnalazioni su Francesca e Manuel di Temptation Island dopo il confronto a Uomini e Donne: frequentano gli stessi locali

Francesca e Manuel di Temptation Island forse sono tornati insieme dicono diverse segnalazioni arrivate a diversi esperti di gossip che lavorano su Instagram, foto diventate virali a tal punto che è intervenuta la stessa Sorrentino. Il programma condotto da Filippo Bisciglia ci regala puntualmente storie, emozioni, amori e tradimenti, quasi fosse un poema trasmesso in tv dei giorni nostri, che riescono puntualmente a tenere incollati i telespettatori al piccolo schermo. Nell’edizione andata in onda fino a poche settimane fa, sono molte le coppie a cui è andata male e che ancora fanno discutere. Tra queste, c’è sicuramente quella tra Francesca e Manuel. Per chi di voi non li ricordasse, si trattava di una relazione piuttosto instabile, soprattutto per colpa del ragazzo che aveva lasciato la compagna diverse volte, ammettendo di avere intanto storie con altre donne. Poi, però, tornava al punto di partenza e riprendeva l’amore con Francesca che puntualmente lo raccoglieva. Il percorso a Temptation Island è servito alla fidanzata per prendere coscienza di quello che davvero stava succedendo e del fatto che non fosse sano, ma è stato utile anche a Manuel per scavare a fondo nei suoi sentimenti e capire che, in realtà, per lui era meglio stare da solo per un po’. Insomma, inevitabilmente i due sono usciti da single e mettendo una pietra definitiva sulla loro relazione.

Almeno così sembrava. Infatti, dopo aver fatto discutere tanto via social, nella puntata del 13 settembre Francesca e il suo ex hanno avuto un confronto in quel di “Uomini e Donne” di Maria De Filippi. A moderare l’incontro è stato Filippo Bisciglia che, come sempre, ha cercato di portare la discussione a un epilogo costruttivo. Le novità, però, non sono finite qui. Il confronto in questione, quindi è stato registrato alcuni giorni fa. I fan, in ogni caso, sospettano che la coppia stia di nuovo insieme, perché i due ragazzi sono stati avvistati insieme in diversi locali. Un indizio che sembra inconfutabile sul fatto che la rottura sia stata sanata e magari Manuel si è reso conto di voler mettere una volta per tutte una pietra sull’instabilità che ha portato alla relazione. A chiarire è stata la stessa Francesca di Temptation Island che su Instagram ha spiegato che essendo della stessa zona e frequentando lo stesso giro capita di ritrovarsi negli stessi posti ma non sono tornati insieme. Al contrario molti insistono affinché abbia un ruolo di primo piano in un’altra realtà.

Francesca Sorrentino tronista a Uomini e Donne

Sì, perché in tanti la vedono come tronista proprio a Uomini e Donne. Durante l’estate molti fan hanno insistito sul fatto che sarebbe perfetta per quella posizione, ma Maria De Filippi spiegherà le ragioni del suo no, almeno per il momento. La nota conduttrice non la ritiene pronta: arrivare da una relazione importante e dolorosa e non ha del tutto dimenticato Manuel o quello che è successo con lui. Ritiene, quindi, che sia troppo presto per confrontarsi con nuovi amori e nuove esperienze. Le parole di Maria, però, non chiudono la porta per il futuro. L’ipotesi di vedere Francesca come tronista, dunque, non è ancora tramontata, ma dipenderà soprattutto da come andrà la relazione con Manuel. Se i due chiuderanno definitivamente e lei andrà avanti, allora chissà che non potremo vederla davvero in quei panni. Ma ora non sembrano esserci le condizioni.