TIM Music Awards 2023 scaletta e cantanti stasera 15 settembre

La scaletta e i cantanti protagonisti dei TIM Music Awards 2023 all’Arena di Verona: i grandi protagonisti dell’estate

Stasera 15 settembre, dalle ore 20:40 circa, va in onda su Rai 1 la prima puntata dei TIM Music Awards, uno degli appuntamenti musicali più importanti dell’anno, che bissa poi sabato 16 settembre. A condurre le due serate di grande musica che si tengono all’Arena di Verona sono Carlo Conti e Vanessa Incontrada, che hanno il compito di consegnare i premi a tutti gli artisti che si avvicenderanno sul palco. In particolare, i riconoscimenti andranno a tutti gli album che da settembre 2022 a settembre 2023 hanno ottenuto la certificazione di disco d’oro, platino o addirittura multiplatino, e anche tutti i singoli che sono riusciti a ottenere più di un disco di platino. Inoltre, nelle due serate dei TIM Music Awards ci saranno anche altri premi sempre legati all’ambiente musicale, come quelli per tour ed eventi capaci di superare i 100.000 spettatori, e altri riconoscimenti speciali che verranno svelati nel corso della serata. Ad arricchire le due serate di oggi e domani ci saranno grandi ospiti come Amadeus, uno dei grandi protagonisti della musica italiana col suo lavoro a Sanremo, Antonella Clerici, Andrea Delogu, Alessandro Cattelan, Alessandro Siani, Enrico Brignano e il cast di Grease. Contemporaneamente alla consegna dei premi, verrà anche selezionato il vincitore del concorso indetto da Tim, Suona con la tua band all’Arena di Verona, col vincitore che avrà, appunto, l’opportunità di esibirsi nel corso della serata Tim Music Awards – La Festa che va in scena mercoledì 20 settembre su Rai 2. I grandi protagonisti, poi, saranno chiaramente gli artisti, con una scaletta di cantanti di grande prestigio presente a Verona.

TIM Music Awards 2023 tutti i cantanti a Verona

Nelle serate dei TIM Music Awards si avvicenderanno moltissimi protagonisti dell’estate. Troviamo, ad esempio, Annalisa e gli Articolo 31, protagonisti con Disco Paradise, ma anche Anna, AVA e Capo Plaza, i più ascoltati dell’estate con la loro Vetri Neri. Spazio pure a chi ha dominato le classifiche con i loro album, come Tedua e Drillionaire, o a protagonisti dell’estate con i loro grandi show come i Pinguini Tattici Nucleari, Lazza e Max Pezzali. Immancabili Rose Villain e Achille Lauro, autori della hit Fragole, così come i The Kolors e la loro Italodisco o Angelina Mango e la sua Ci pensiamo domano. Tra le grandi firme presenti all’Arena di Verona nella scaletta dei TIM Music Awards troviamo Francesco De Gregori e Antonello Venditti, insieme ai Negramaro, a Elisa e Gigi D’Alessio. La carrellata di grandi artisti in scena a Verona prosegue con grandi nomi del rap, da Guè a Geolier, passando per Shiva, Fabri Fibra, Salmo e Bresh, e con altri protagonisti della scena attuale come Mr Rain e Tananai. Completano il quadro dei cantanti protagonisti ai TIM Music Awards Alessandra Amoroso, Alex, Biagio Antonacci, il celebre dj Benny Genassi, il Producer Bug Fish, Clara, Elodie, Emis Killa, i tre tenori de Il Volo, Madame, Fiorella Mannoia, gli amatissimi dai bambini Me contro te, il protagonista di Mare Fuori Matteo Paolillo, i Pooh, Danilo Rea, Francesco Regna e Nek e Rosa Chemical. A chiudere troviamo due grandissimi protagonisti come Laura Pausini e il vincitore dell’ultima edizione del Festival di Sanremo: Marco Mengoni.