Katia Pedrotti oggi cosa fa: sta ancora con Ascanio Pacelli?

Katia Pedrotti è stata una delle storiche concorrenti del Grande Fratello. Che lavoro fa oggi a quanti figli ha con Ascanio Pacelli

Chi vuole ricordare chi sono Katia e Ascanio deve tornare indietro al 2004, ai tempi della quarta edizione del Grande Fratello, quando il celebre reality show di Canale 5 era condotto da Barbara D’Urso. La bionda Pedrotti all’epoca aveva 25 anni, essendo nata a Sondrio nel 1978, faceva l’agente, e nel corso di quello show era arrivata non solo a chiudere come terza, ma anche a rubare il cuore di Patrick Ray Pugliese (che finì secondo classificato) e poi del del discendente di Papa Pacelli. I due uscirono dalla casa del Gf come una coppia, e rimasero legati a lungo anche in seguito.

Nel dettaglio Katia Pedrotti e Ascanio Pacelli si sono sposati già nel 2005. Infatti i due scoprirono di essere veramente innamorati solo una volta usciti dalla casa del Grande Fratello, andando a convivere insieme quasi subito. Non che i momenti difficili tra i due non siano mancati, anzi: proprio la bionda ex agente ha raccontato che, dopo essere diventata mamma, si era dedicata molto ai figli, trascurando per un po’ il marito e se stessa. La crisi, però, alla fine è stata superata, anche grazie a un miglioramento della comunicazione tra i due. Tra l’altro, lo stesso ex concorrente del Gf ha affermato che ha cominciato a vedere sua moglie con gli stessi occhi di quando erano fidanzati, e non solo come mamma, dopo un servizio fotografico dove lei è apparsa in scatti sensuali.

Oggi Katia Pedrotti ha 44 anni, e ogni tanto capita anche in televisione. È stata infatti per un po’ tra gli ospiti fissi, in qualità di opinionista, di Pomeriggio 5, il programma pomeridiano di Canale 5 condotto da Barbara D’Urso, che l’aveva lanciata in tv assieme al marito nel 2004. Nel 2018, Katia Pedrotti è poi tornata sul piccolo schermo su Mtv, nel programma Mamma che riccanza. Attualmente, però, la sua attività è principalmente incentrata sui social network, svolgendo il lavoro di influencer: come lei stessa ha raccontato, si occupa in particolare di pubblicizzare vestiti, accessori, gioielli, tisane, integratori, candele, articoli di bellezza e di cura del corpo.

Per quanto riguarda Ascanio Pacelli, ha continuato a lavorare più o meno nel settore in cui era impiegato ai tempi del Grande Fratello. All’epoca, il marito di Katia era un golfista, e oggi il suo interesse è ancora in questo sport: da 10 anni è infatti general manager del campo da golf Terre dei Consoli, che si trova a Monterosi, vicino Viterbo, ed è inoltre consigliere della Federazione Italiana Golf. Anche lui, per un po’, ha avuto ancora a che fare con la televisione, dove è apparso per l’ultima volta nel programma di Rai 1 Il Treno dei Desideri, condotto da Antonella Clerici, e prima del Covid ha anche lavorato a teatro.

Katia Pedrotti figli

Katia Pedrotti e Ascanio Pacelli oggi sono ancora felicemente sposati e hanno due figli: Matilda, nata nel 2007, e Tancredi, nato nel 2013. Proprio negli scorsi giorni, l’influencer ed ex concorrente del Grande Fratello è tornata a far parlare di sé assieme alla figlia 16enne Matilda, visto che sono state entrambe intervistate dal magazine Io Donna, parlando del loro rapporto e della loro comune passione per la moda. Al momento non si sa molto sui due figli della coppia, che sono ancora giovanissimi, ma non è escluso che, in qualche modo, possano essere entrambi interessati a un futuro nel mondo dello spettacolo, come i genitori.