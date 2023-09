Maria Corleone Paolo Ricca chi è e cosa ha fatto: sta con Rosy Abate

In Maria Corleone, nuova serie crime di Canale 5, recita anche Paolo Ricca: dove lo abbiamo già visto. Chi è l’attore che fa Franco Garritano

Maria Corleone è la nuova serie crime a tema malavitoso della serata del mercoledì di Canale 5. Creata dalla Taodue di Pietro Valsecchi ha fatto incetta di telespettatori con gli episodi in prima visione grazie ad un cast ricco di stelle della televisione italiana. Nei panni della protagonista, il cui nome è ispirato a quello della figlia di Michael Corleone nella celebre saga hollywoodiana de Il Padrino, c’è l’attrice romana Rosa Diletta Rossi, che abbiamo già vista in Che Dio ci aiuti 2, Suburra – La serie e Nero a metà. Ma tra i volti che più stanno solleticando la curiosità del pubblico c’è quello di Franco Garritano, pericoloso quando ambiguo sicario della malavita: a recitare in questo ruolo c’è un attore che, sebbene non famosissimo, almeno di nome, dirà sicuramente qualcosa agli spettatori e alle spettatrici amanti delle fiction a tema mafia. Si tratta del talentuoso Paolo Ricca che è nato a Contessa Entellina, località alle porte di Palermo, il 12 dicembre 1975, e ha dunque 47 anni. Ha iniziato a recitare studiando presso il Teatro Biondo Stabile grazie a Umberto Cantone, per poi perfezionarsi con Giorgio Albertazzi, Marcello Bartol, Stefano Reali e Gabriele Vacis. Dopo aver lavorato molto in teatro, Paolo Ricca ha debuttato in tv in serie come R.I.S e Cuori rubati, ma alla fine si è specializzato nei ruoli da mafioso o comunque da criminale. Il suo ruolo più famoso sul piccolo schermo è quello di Luciano Maino, uno degli esponenti della cosca dei Corleonesi di Totò Riina, nella fiction del 2007 Il Capo dei Capi. Per quanto riguarda la privata di Paolo Ricca, o meglio di Franco in Maria Corleone, è ufficiale la sua relazione con la compagna Marzia. La coppia ha coronato l’amore reciproco con la nascita di Gioele e della loro figlia femmina Susy. Su Instagram l’attore che ha fatto il marito di Rosy Abate ama condividere scatti del quotidiano divertendosi ad ironizzare sulle piacevoli difficoltà sul ruolo di padre di famiglia.

Ma la carriera in tv di Paolo Ricca non si è limitata a quel ruolo, anzi in questi anni si è affermato come uno dei duri del piccolo schermo italiano, soprattutto per ruoli legati al mondo della criminalità organizzata. Lo abbiamo infatti visto in Squadra Antimafia, in cui interpretava il boss Salvatore Rizzuto, marito di Rosy Abate; poi in Come un delfino, dove era Ciro Scalese, figlio di un boss; Questo è il mio paese di Michele Soavi, dove recitava la parte del gangster latitante Bartolo Malorni; e infine è stato attore nel ruolo del mafioso Vito Vitale ne Il cacciatore, su Rai 2. In tv è apparso anche nella parte di Francesco Consalvo, avido titolare di una società di riscossione, nella fiction Maltese – Il romanzo del commissario. Andando più indietro negli anni, Paolo Ricca ha recitato anche nel ruolo di Hook nel film Tre metri sopra il cielo, tratto dall’omonimo successo editoriale di Federico Moccia.