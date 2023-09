Matrimonio a Prima Vista 2023 coppie: chi sono i concorrenti

Matrimonio a Prima Vista Italia: la bio dei concorrenti dello show di Real Time giunti ormai alla sua undicesima edizione

Al centro di Matrimonio a prima vista 2023 ci sono tre coppie, come da tradizione le vere protagoniste delle varie puntate dello show, divenuto ormai un successo irrinunciabile anche della televisione italiana e approdato all’undicesima edizione con un successo incredibile di ascolti. Nel cast confermati il sociologo Mario Abis, la terapeuta Nadia Loffredi e il life coach Andrea Favaretto. La prima coppia è quella composta da Alberto cognome Miliziano e Sonia cognome Liverani. Lui è un osteopata di 28 anni, originario di Nova Milanese, in provincia di Monza e Brianza, ed è specializzato nell’ambito sportivo della sua professione, lavorando quindi a contatto con gli atleti. Biondo, è ovviamente un appassionato di vari sport, come boxe e corsa, ma anche di musica, facendo anche il dj nelle discoteche della sua zona. Sonia invece è di un anno più giovane e proviene da Faenza, vicino Ravenna, dove lavora come Mechanical designer per una multinazionale. Suo padre è italiano, mentre la madre è di origine russe, e anche se si sono separati quando lei era piccola è rimasta in ottimi rapporti con entrambi. Ama stare all’aria aperta, e in particolare con i cavalli di suoi padre.

Juanchi cognome Sanchez e Gianna Di Rosa sono entrambi veneti, anche se lui è originario della Repubblica Dominicana. 35 anni, vive in Italia fin da quando ne aveva 9, ha studiato all’alberghiero, ma oggi fa l’operaio a Montebelluna, vicino Treviso (anche se sta seguendo un corso per diventare interior designer). Anche lui, proprio come Alberto, è un grande appassionato di sport, qualcosa che ha un po’ in comune anche con sua moglie Gianna, 28enne di Eraclea, vicino Venezia, che va spesso in palestra ed è appassionata di motori, anche se predilige anche attività artistiche come l’uncinetto e il dipinto. Laureata in giurisprudenza, si occupa di selezione del personale per un’azienda della sua zona. Infine, l’ultima coppia di Matrimonio a prima vista 2023 è quella formata dai lombardi Alessandro cognome D’Agate e Valentina Mangili. Lui ha 26 anni, è di Milano e fa l’analista e il programmatore informatico per una grande azienda. Immancabile, anche nel suo caso, la passione sportiva, questa volta per il calcio. Lei invece predilige la danza, per tenersi in forma, ma la sua vera passione sono i viaggi, che è stata in grado di trasformare anche in un lavoro: Valentina ha passato 10 anni in giro per il mondo come animatrice nei villaggi turistici, prima di rientrare a Bergamo, e adesso che ha 29 anni lavora in un’agenzia di viaggi.

Matrimonio a Prima vista quando va in onda

La nuova stagione di Matrimonio a prima vista ha debuttato su Real Time (canale 31 del digitale terrestre e canali 160 e 161 di Sky) mercoledì 13 settembre 2023, e durerà in tutto 9 puntate, protraendosi fino a mercoledì 8 novembre 2023. Il reality show matrimoniale di Real Time va in onda in esclusiva ogni mercoledì in prima serata: l’appuntamento una volta a settimana alle ore 21.20. È possibile godere della visione della trasmissione in streaming sul sito dell’emittente.