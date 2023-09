Matrimonio a prima vista location: dove si sono sposate le coppie

Matrimonio a prima vista 2023 è su Real Time con nuove coppie: le location delle nozze di Alberto e Sonia, Juanchi e Gianna, Valentina e Alessandro

Il 13 settembre è incominciata la nuova stagione di uno dei dating show più appassionanti della televisione italiana: stiamo parlando di Matrimonio a prima vista. Il programma, basato sul format danese di successo internazionale Married at First Sight, ha debuttato in Italia nel 2016, ed è ormai all’ottava edizione nel nostro paese, trasmesso da Real Time. Il format è sempre lo stesso: i tre esperti scelti dal programma hanno selezionato tre coppie potenzialmente ideali, sulla base delle informazioni date loro dai vari candidati, e le hanno fatte sposare. Mariti e moglie si sono conosciuti solamente sull’altare, e in seguito hanno dovuto provare per un anno a stare insieme, seguiti dalle telecamere di Real Time, per vedere se la coppia avrà un futuro o meno.

Anche quest’anno gli esperti saranno il sociologo Mario Abis, docente allo IULM di Milano, la sessuologa Nada Lofreddi e il life coach Andrea Favaretto. Sei i i concorrenti divisi in tre coppie – Alberto e Sonia, Juanchi e Gianna, Alessandro e Valentina – sono convolati a nozze in diverse location da sogno, prima di iniziare un anno di vita insieme. . È già possibile rivelare dove si sono sposati i nuovi partecipanti di Matrimonio a prima vista 2023, nuova stagione del programma che è già stata girata per intero.

Partiamo dai luoghi più ricercati e interessanti, ovvero quelle dei matrimoni delle tre coppie: le nozze di Alberto e Sonia si sono celebrare a Palazzo Monti della Pieve, che si trova ai piedi del colle di San Pancrazio, presso Montichiari, in provincia di Brescia. La sposa sogna una cerimonia principesca, ed è stata accontentata, vivendo l’emozione di una cerimonia in un palazzo settecentesco in cui soggiornò per un periodo anche Napoleone. Location completamente diversa per le nozze di Juanchi e Gianna, che invece si sono sposati in un’ambientazione ben più moderna: il Pareus Beach Resort sul litorale di Caorle, vicino Venezia. Alessandro e Valentina, infine, si sono sposati a Villa Subaglio, un’altra villa storica posta in un’immenso parco nella zona di Merate, in Brianza, a due passi da Milano.

Matrimonio a Prima vista dove viene girato

Ma ovviamente le location di Matrimonio a prima vista non si limitano ai luoghi in cui si celebrano le nozze: gli spettatori e le spettatrici vogliono conoscere anche dove sono andati in vaggio di nozze le tre coppie e dove si sono poi trasferite a vivere per il loro anno “di prova”. L’intera stagione del reality show di Real Time è stata girata in vari posti, ma ancora non è stato rivelato in quali luoghi vedremo muoversi le tre coppie del programma nel corso delle prossime puntate. Sicuramente vedremo i loro rispettivi viaggi di nozze, e poi il trasferimento nella loro nuova casa insieme. Queste ultime potrebbero trovarsi nei pressi dei territori d’origine di uno dei due componenti della coppia: Alberto e Sonia sono rispettivamente di Nova Milanese (Monza e Brianza) e Faenza (Ravenna), Juanchi e Gianna provengono da Montebelluna (Treviso) ed Eraclea (Venezia), mentre Alessandro e Valentina sono di Milano e Bergamo.