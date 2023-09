Gessica Notaro perché ha occhio bendato: com’era prima FOTO

Gessica Notaro 35 anni dopo l’attacco con acido per cui ha perso un occhio che porta bendato è testimonial contro la violenza sulle donne

Quando si parla del tema, purtroppo sempre attualissimo, della violenza contro le donne, Gessica Notaro è una delle voci più importanti in Italia. Nata a Rimini nel 1989, è oggi la più nota attivista nel nostro Paese su questo fronte, grazie alla sua carriera televisiva già avviata prima dell’incidente che ne ha segnato la vita, e di cui porta ancora i segni sul volto a causa di un occhio bendato. La sua esperienza nel mondo dello spettacolo è iniziata nel 2007 con la partecipazione a Miss Italia, e l’ha vista in seguito comparire in programmi come Quelli che il calcio, Ciao Darwin e Amici di Maria De Filippi. Oggi, il suo profilo Instagram vanta ben 428.000 follower, e attraverso di esso parla spesso del tema sociale che le sta più a cuore, sensibilizzando le persone anche sui social oltre che in tv, dove di recente è apparsa al Festival di Sanremo, nel 2020, e a Domenica In, nel 2021.

Il momento cruciale nella vita di Gessica Notaro arriva l 10 gennaio 2017, quando la giovane donna viene aggredita in casa propria a Rimini dal suo ex fidanzato Edson Tavares. I due si erano conosciuti nel proprio ambiente lavorativo, e avevano iniziato a frequentarsi, avviando poi anche una relazione, ma quando l’uomo aveva dimostrato di avere atteggiamenti violenti Gessica Notaro lo aveva lasciato e lo aveva anche denunciato. Il ricorso alle forze dell’ordine non ha però impedito all’uomo di aggredirla nuovamente, non rassegnandosi alla fine del loro rapporto, e così l’ha colpita al volto con dell’acido, sfregiandola. Edson Tavares è stato successivamente arrestato e condannato in primo grado a 18 anni di reclusione, poi ridotti a 15 anni con la sentenza di appello. Per Gessica Notaro è invece iniziata una strada diversa: dopo essersi sottoposta a diversi interventi chirurgici, ha perso la vista da un occhio, che da allora porta coperto da una benda. Ma l’esperienza subita l’ha convinta a diventare un’attivista e a sensibilizzare le persone contro il tema della violenza sulle donne. È apparsa così in vari programmi televisivi e ha rilasciato interviste per varie testate, in Italia ma anche all’estero, come per esempio la BBC. Nel 2017 ha anche pubblicato un album di sue canzoni, intitolato Gracias a la vida, e nel 2018 ha partecipato come concorrente a Ballando con le stelle.

Gessica Notaro prima

Anche prima dell’aggressione subita Gessica Notaro era un volto noto della televisione italiana, anche se è indubbio che la sua vicenda personale l’abbia resa molto più celebre e presente nei programmi televisivi del nostro paese. La 34enne riminese è entrata nel mondo dello spettacolo italiano quando aveva solo 17 anni, accedendo a Missa Italia nel 2007 dopo essere passata da Miss Romagna, e da allora ha partecipato a vari show, sia sulle reti Rai che su Mediaset. Sui social si possono trovare ancora delle sue foto di com’era senza la benda sull’occhio, prima dell’aggressione subita nel 2017 dal suo ex fidanzato. Oggi Gessica Notaro è sposata con suo marito Filippo Bologni, carabiniere e campione di equitazione.