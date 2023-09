Amici 2023 chi entra nomi cognomi e Instagram: la classe

La classe al completo di Amici 2023 con 20 maglie assegnate. Le bio di chi sono i nuovi allievi e a chi dei prof appartengono

Non poteva non iniziare al meglio, sono già state assegnate tutte le maglie ed è ormai noto chi è entrato ad Amici 2023, figli d’arte compresi. La nuova classe del talent show condotto da Maria De Filippi promette scintille soprattutto fronte canto tra Rudy Zerbi e Anna Pettinelli, subentrata come professoressa all’uscente Arisa, che già si contendono la paternità di diversi ragazzi su cui scommettere per il futuro. Partenza sottotono, invece, a sorpresa per Alessandra Celentano e Raimondo Todaro. La nipote di Adriano non ha scelto al momento nessun allevo di classico, il marito di Francesca Tocca non ha puntato su ballerini di latino nonostante l’anno scorso abbia vinto il suo Mattia Zenzola. Va segnalato anche che, nella passata edizione del programma condotto da Maria De Filippi, il giudice di Tu Si Que Vales aveva già scelto un concorrente, Mezkal. Lo studente pare abbia però declinato, rinunciando al banco visto che era assente nella prima puntata e tutte le venti maglie della fase iniziale sono state già assegnate. Nulla da fare anche per Paolo Antonacci che non è entrato ad Amici 2023. La partecipazione al programma del figlio di Biagio e nipote di Gianni Morandi data per certa era in realtà una fake news. Il figlio d’arte che ha avuto un banco al talent show si chiama Holden. Per chi non lo conoscesse è Joseph figlio di Paolo Carta, marito di Laura Pausini. Il cantautore è stato scelto da Rudy Zerbi e ha già presentato il suo primo singolo dal titolo Dimmi che non è un addio. Il papà è tra i più celebri autori della musica italiana e sarà una bella gara tra artisti quella che di sicuro arriverà al serale di questa edizione della trasmissione di Canale 5, non a caso Holden è candidato ad essere il nuovo Angelina Mango e Luca D’Alessio (LDA). Chi è entrato ad Amici 23 come cantanti con cognome ed età sono i seguenti allievi: Spacehippiez vero nome Leonardo Rossi 20 anni, Holy Francisco nome d’arte di Francesco Guarnera 18 anni, Angela Ciancio come Lil Jolie 23 anni, Christian Mida 24 anni, Joseph Carta detto Holden 23 anni, Valentina Mew 18 anni, Sarah Toscano 20 anni, Salvatore Moccia 24 anni nipote dell’attrice romana Nadia Rinaldi entrato nei panni di Petit, Ezio Liberatore 20 anni, Stella Cardone 21 anni e Matteo Rota vero nome di Matthew 23 anni. Allievi di Rudy Zerbi sono Petit, Lil Jolie ed Holden mentre i cantanti di Anna Pettinelli sono Stella, Holy Francisco e Valentina. C’è da aspettare per Matthew conteso da entrambi i prof di canto. Lorella Cuccarini ha invece scelto come suoi allievi Ezio, Mida, Sarah e Francesco.

Amici 23 i professori chi hanno scelto

I ballerini che sono entrati ad Amici 23 sono: Tiziano Coiro detto Kumo 23 anni, la best di Giulia Stabile Chiara Porchianello 19 anni, Simone Galluzzo 21 anni, la cubana 20enne Marisol di cognome Catellanos Aguilera, l’australiano amico di Isobel Dustin Taylor 19 anni, Elia Fiore 20 anni, Nicholas Borgogni 22 anni, Gaia De Martino 20 anni, Sofia Cagnetti 19 anni. I concorrenti di Amici 23 a cui ha dato la maglia Alessandra Celentano sono solo Marisol e Dustin, i ballerini di Raimondo Todaro sono Gaia e Nicholas, gli allievi di Emanuel Lo di questa edizione sono Kumo, Chiara, Sofia, Simone ed Elia. Per quanto riguarda i profili Instagram e TikTok di chi è entrato ad Amici 23, sia come ballerino che come cantante, basta digitare il nome e cognome, o per chi ce l’ha il nome d’arte.