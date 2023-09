Uomini e Donne Over Donatella chi è: svelata età smacco a Gemma

Uomini e Donne Donatella del Trono Over conquista Silvio: cognome, età e origini della bionda dama che sfida Gemma

C’è un nuovo volto in corsa con Gemma per ricoprire il ruolo di rubacuori al Trono Over di Uomini e Donne: di recente, il fortunato dating show di Canale 5 si è arricchito con la presenza di Donatella, una dama che ha subito conquistato l’interesse del pubblico della fascia pomeridiana delle reti Mediaset. La nuova arrivata, bionda e coinvolgente, ha iniziato a frequentare Silvio, l’ex cavaliere di Gemma Galgani, e la cosa sta ovviamente facendo discutere il pubblico sui social.

Il suo nome e cognome completo è Donatella Di Giorgio, capelli lisci biondi. Ha 64 anni ed è di origini toscane, anche se attualmente vive da tutt’altra parte: a Reggio Calabria. Al momento non si sa ancora molto sulla nuova pretendente al Trono Over del programma condotta da Maria De Filippi, e alcune informazioni che circolano online sul suo conto sono imprecise. Secondo alcuni siti, Donatella del Trono Over di Uomini e Donne avrebbe infatti 74 anni, che è però dieci anni di più rispetto alla età reale, che è appunto di 64 anni. Sappiamo inoltre che da un anno e mezzo è rimasta vedova, ma che ha anche tre figli. Per adesso non ci sono altre informazioni disponibili sul suo conto, ma probabilmente qualcosa in più verrà scoperto nel prossimo futuro, se la sua partecipazione a Uomini e Donne proseguirà abbastanza a lungo. Per saperne di più, quindi, non resta che continuare a seguire attentamente le prossime puntata dello show del pomeriggio di Canale 5.

Uomini e Donne Over Donatella e Silvio

Donatello Di Giorgi è arrivata a Uomini e Donne per corteggiare Silvio, uomo originario di Novara, 71 anni d’età e con due figli già adulti (rispettivamente di 41 e 44 anni). Donatella ha subito fatto un raffronto, dopo le prime frequentazioni con Silvio, con ciò che aveva detto di lui la sua precedente fiamma, ovvero la discussa Gemma Galgani. Quest’ultima lo aveva infatti accusato di essere eccessivamente volgare, e per questo il rapporto tra i due non aveva funzionato. Donatella è stata invece di avviso completamente opposto, smentendo del tutto l’impressione avuta da Gemma. Anzi, la nuova pretendente al Trono Over di Uomini e Donne si è trovata molto bene nelle sue prime uscite con Silvio, come lei stessa ha confermato.

Dopo la loro uscita in esterna, Donatella Di Giorgio ha raccontato in studio di aver trovato molto piacevole l’uscita con Silvio. “Mi piace molto” ha rivelato a Maria De Filippi e a tutto il pubblico del dating show di Canale 5. Donatella ha detto che con il 71enne piemontese si è trovata addirittura meglio che quando stava assieme al suo ormai defunto marito. “Siamo usciti, poi siamo andati in albergo a ridere e a scherzare, ci siamo abbracciati e ci siamo dati qualche bacio” ha raccontato, confermando di voler proseguire il rapporto con lui e di voler andare avanti a conoscerlo. Per Silvio, questa è una nuova interessante occasione per instaurare un rapporto con una delle dame di Uomini e Donne, dopo il fallimento del suo approccio con Gemma Galgani, per cui era entrato nel programma.