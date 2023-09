Matteo Messina Denaro chi è la madre della figlia Lorenza

Matteo Messina Denaro è stato uno dei più noti capi di Cosa Nostra. In vita sua ha avuto una sola figlia, Lorenza: scopriamo chi è la madre della ragazza.

Molto si sa della vita criminale di Matteo Messina Denaro, il noto boss della mafia siciliana deceduto ieri, lunedì 25 settembre 2023, a L’Aquila, dove era stato trasferito dopo l’arresto avvenuto a Palermo lo scorso 16 gennaio, dopo trent’anni di latitanza. Un periodo nel corso del quale il malavitoso è salito fino ai vertici di Cosa Nostra, dopo la morte di Bernardo Provenzano, riuscendo a lungo a evitare la cattura da parte delle forze dell’ordine. Molte meno cose si sanno sulla sua vita privata, che non è mai stata ovviamente oggetto di ampie discussioni sui giornali e in televisione. Negli ultimi mesi, però, i media italiani hanno spesso parlato della figura di sua figlia Lorenza, mai riconosciuta da Matteo Messina Denaro, e che nella sua vita si è sempre tenuta lontano dal padre e dai suoi affari.

Lorenza è cresciuta con la madre, e da piccola è noto che a scuola addirittura scrivesse temi contro la mafia. Quando lo scorso gennaio alcuni giornalisti l’hanno contattata, si negò dicendo di non volerne sapere nulla. Questa figlia “ribelle”, che Matteo Messina Denaro definì in una sua lettera “degenerata nell’infimo”, si è alla fine riavvicinata al genitore nei suoi ultimi giorni di vita, con il boss che alla fine ha deciso di riconoscerla. Fino a pochi giorni fa, dunque, la giovane donna aveva portato solamente il cognome della madre, Francesca Alagna (talvolta indicata anche come Franca Alagna), sorella del commercialista di fiducia dell’ex patron della Valtur, Carmelo Patti. Della madre della figlia di Matteo Messina Denaro non si sa molto: non conosciamo la sua età né altri dettagli sulla sua vita privata, ma si sa che fu una delle compagne del boss mafioso (che in vita sua non si è mai sposato). Fino a non molti anni fa (2013), Francesca Alagna e sua figlia Lorenza avrebbero vissuto in una casa di proprietà della madre di Matteo Messina Denaro.

Matteo Messina Denaro figlia oggi

Lorenza Alagna è nata a Castelvetrano il 7 dicembre 1996 e attualmente ha 26 anni di età. È cresciuta nel Trapanese, terra d’origine di entrambi i genitori, ma qualche anno fa ha deciso di trasferirsi altrove, restando comunque in Sicilia, per vivere la propria vita lontano dal nome del padre. Sappiamo che ha un figlio di 2 anni, avuto dall’attuale compagno, un uomo originario di Selinunte, quindi anche lui siciliano. Fino allo scorso aprile, quando è avvenuto il primo incontro in carcere all’Aquila, Lorenza (detta Lori, secondo quanto riportato da La Repubblica) non aveva mai incontrato suo padre. Anche se, fino al compimento dei 18 anni d’età, è stata tenuta a vivere in una delle case della famiglia del boss trapanese. Non a caso, il suo nome è lo stesso della nonna, la madre di Matteo Messina Denaro Lorenza Santangelo (nonché della nipote dell’ex padrino di Cosa Nostra, Lorenza Guttadauro, sua avvocata di fiducia).