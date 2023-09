Alberto Tarallo chi è e cosa fa oggi dopo l’Ares Gate

Alberto Tarallo è uno dei protagonisti dello scandalo Ares Gate, legato alla discussa morte di Teodosio Losito: chi è e cosa fa adesso, dopo il caso?

Nato a Napoli il 23 settembre 1953, Alberto Tarallo è stato uno dei più importanti produttori televisivi italiani degli ultimi anni. Ma soprattutto uno dei più discussi, date le numerose gravi accuse piovute sul suo conto, sulle quali ancora non si è fatto del tutto luce. Nel 1996 ha fondato la Ares Film, che ha subito iniziato a collaborare con Mediaset per la realizzazione di fiction televisive, ma il vero successo dell’azienda è arrivato a partire dagli anni Duemila, con l’ingresso in società, prima come sceneggiatore e poi anche come socio, di Teodosio Losito, un ex cantante e attore di fotoromanzi divenuto presto anche il compagno di Alberto Tarallo. Insieme, i due hanno realizzato alcuni dei principali successi televisivi di Mediaset degli ultimi vent’anni, come Il bello delle donne e L’onore e il rispetto.

La grande fama di cui gode oggi è però legata al cosiddetto Ares Gate, il controverso scandalo che ha coinvolto la sua società. Nel 2018, la Ares Film è infatti fallita, dopo l’improvvisa rottura dell’accordo da parte di Mediaset per la realizzazione della costosa fiction Donne d’onore, e per il concomitante flop al botteghino del film Bob e Marys, costato ben 1,8 milioni di euro ma in grado di incassare appena 116.000 euro. Nel gennaio 2019, poi, il suo compagno e socio Teodosio Losito si è suicidato nella loro villa a Roma, ma per Alberto Tarallo e cose sono addirittura peggiorate. Nel settembre 2020, nel corso del Grande Fratello VIP, i due concorrenti Adua Del Vesco e Massimiliano Morra hanno rivelato la loro traumatica esperienza con la Ares Film, descrivendo l’azienda come una vera e propria setta, gestita da un uomo chiamato “Lucifero”, che molti hanno subito identificato con Tarallo. Altre testimonianze hanno arricchito il quadro di dettagli, facendo riferimento all’aspetto manipolatorio del produttore napoletano e alla sua presunta passione per la magia nera. Tarallo è stato accusato di istigazione al suicidio nei confronti di Losito e di averne alterato il testamento, e ha subito un sequestro dei beni per un valore di 5 milioni di euro.

Il caso contro Alberto Tarallo è ancora aperto, e molti interrogativi ancora attendono una risposta. A ottobre 2022, l’accusa di istigazione al suicidio è stata definitivamente archiviata, ma le accuse in merito alla personalità manipolatoria del produttore televisivo non sono state smentite. Tarallo è ancora sotto processo, al momento, sia per la bancatorra della Ares Film sia per l’accusa di falsificazione del testamento di Losito. Secondo la Procura di Roma, che si è avvalsa di una perizia esperta, Tarallo avrebbe scritto di suo pugno il testamento dell’ex compagno per risultare come erede unico al posto del fratello di Losito, Giuseppe. Alberto Tarallo avrebbe anche realizzato tre lettere false attribuite al compagno, in cui si faceva riferimento a un precedente tentativo di togliersi la vita.

Alberto Tarallo moglie e figli

Alberto Tarallo non è sposato e non ha figli, per quanto si sa. Notoriamente omosessuale, il produttore televisivo e fondatore della Ares Film ha avuto una lunga relazione con il suo socio e collega Teodosio Losito, iniziata nei primissimi anni Duemila e durata fino alla morte di quest’ultimo, avvenuta nel gennaio 2019.