Armando Sommajuolo chi era e causa morte giornalista LA7

Armando Sommajuolo: addio al celebre giornalista del tg di La7, scomparso quest’oggi per una malattia. Raccontiamo chi era e quali sono le cause della morte.

È morto oggi, giovedì 28 settembre 2023, il giornalista televisivo Armando Sommajuolo, storico volto di La7. A darne la notizia è stato il collega Enrico Mentana, direttore del telegiornale di La7, con un post sui propri canali social. Sommajuolo era nato a Roma il 12 gennaio 1953, e aveva dunque 70 anni. Aveva iniziato la propria carriera nel 1976 a Teletevere, un’emittente privata della città laziale, e nel 1988 era entrato a TMC, l’azienda in cui avrei poi trascorso tutto il resto della sua lunga vita professionale, e che successivamente si è poi trasformata in La7. In questi anni si è affermato come uno dei volti principali del telegiornale prima di TMC e poi di La7, di cui ha condotto le principali edizioni quotidiane, oltre a vari programmi di approfondimento della rete, coem Tesori di famiglia e Zona Blu.

Il giornalista morto oggi è stato anche inviato speciale del tg, ruolo che gli ha permesso di seguire in prima persona alcune importanti crisi internazionali a partire dal 1995, come quella in Kosovo, quella in Somalia, e poi in Afghanistan o lo tsunami a Sumatra. I suoi reportage sul genocidio in Ruanda, sulla guerra in Kosovo e sulla crisi migratoria a Ceuta e Mililla gli sono valsi molti riconoscimenti pubblici. Con l’arrivo di Enrico Mentana alla direzione del tg di La7, nel 2010, Armando Sommajuolo ha iniziato a condurre anche il magazine giornaliero Life, assieme a Tiziana Panella, e ha continuato a lavorare con la redazione esteri. Dal 2011, era tornato anche a condurre il telegiornale, inizialmente con l’edizione delle 13.30 e poi anche con quella delle 20.00, alternandosi a Gaia Tortora e a Enrico Mentana. Il 24 aprile 2015 aveva annunciato il suo ritiro, mentre era ospite di Enrico Mentana durante la conduzione del tg di La7. Così, la settimana seguente aveva potuto condurre i suoi ultimi telegiornali, prima di andare in pensione, all’età di 62 anni.

“Per molti di voi un volto amico, per noi un amato compagno di lavoro, un professionista solido, positivo, professionale, e soprattutto un uomo perbene.” Così lo ha definito Enrico Mentana nel suo ultimo saluto sui social, pubblicato la mattina di mercoledì 28 settembre 2023, al collega. Per quanto riguarda la vista privata dello storico mezzobusto di La7, Armando Sommajuolo aveva una moglie Caterina Canovai, non si sa se avevano figli.

Armando Sommajuolo malattia

Il decesso di Armando Sommajuolo, come detto poco sopra, è stato annunciato questa mattina sui social dallo stesso Enrico Mentana. Il giornalista romano aveva 70 anni, e lascia una moglie, Caterina, anche se sulla sua vita privata non c’erano molte informazioni, e non è ad esempio noto se avesse dei figli. Non sono state rivelate, al momento, nemmeno le cause della morte. Pertanto non è possibile dire se soffrisse di qualche malattia particolare che ne ha causato il decesso: negli ultimi anni di vita, successivamente al suo ritiro dal giornalismo avvenuto ormai più di otto anni fa, Armando Sommajuolo era completamente uscito di scena, senza più far parlare di sé.