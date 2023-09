Tale e Quale Show 2023 scaletta esibizioni stasera 29 settembre

La scaletta delle esibizioni di stasera 29 settembre di Tale e Quale Show: Gaudiano riparte da Sarcina, occhi su Paolantoni e Cirilli

Stasera venerdì 29 settembre va in scena la seconda puntata della nuova edizione di Tale e Quale Show, l’amatissimo programma condotto da Carlo Conti che vede protagonisti del mondo dello spettacolo cimentarsi nelle imitazioni delle grandi stelle della musica. La prima puntata ha visto il trionfo di Gaudiano grazie alla sua cover di Non me lo so spiegare di Tiziano Ferro, mentre alle sue spalle sono arrivati Lorenzo Licitra e Ilaria Mongiovì nei panni, rispettivamente, di Marco Mengoni e Giorgia. In questa nuova puntata di stasera rivedremo i protagonisti di Tale e Quale Show alle prese con altre imperdibili imitazioni. Si parte con Maria Teresa Ruta, che dopo il terzultimo posto di settimana scorsa nei panni di Sylvie Vartan stasera si calerà nelle vesti di Gigliola Cinquetti, una delle giganti della musica italiana. Lorenzo Licitra punta alla vetta interpretando la pop star mondiale Harry Styles, mentre Ginevra Lamborghini, che settimana scorsa ha convinto a metà nei panni di Annalisa, stasera proverà a scalare la classifica interpretando Angelina Mango, una delle grandissime protagoniste dell’estate appena conclusa con la sua Ci pensiamo domani. Anche Scialpi deve riscattare la puntata d’esordio, chiusa al penultimo posto, e per farlo proverà a calarsi nelle vesti di Renato Zero. Spazio, ovviamente, anche agli amatissimi ripetenti di Tale e Quale, ovvero Francesco Paolantoni e Gabriele Cirilli, da anni ormai volti simbolici del programma: dopo Fedez e J-Ax, i due sono chiamati a interpretare i Bee Gees stasera. Jasmine Rotolo e Ilaria Mongiovì sono state due grandi protagoniste della prima puntata di Tale e Quale Show, quarta e terza settimana scorsa, e anche stavolta puntano in alto, col dovere di rendere giustizia, rispettivamente, a Irene Cara, storica voce della colonna sonora di Flashdance, e alla cantante israeliana Noa.

Tale e Quale Show 2023 Cirilli e Paolantoni 29 settembre

La scaletta della puntata di stasera 29 settembre di Tale e Quale Show prosegue con Pamela Prati, chiamata a interpretare, dopo l’esperienza non troppo convincente nei panni di Claudia Mori, quella che è considerata la prima vera diva dello spettacolo italiano: Wanda Osiris. Avvicinandoci verso la fine della scaletta della seconda serata di Tale e Quale Show 2023 troviamo Alex Belli nei panni di Luciano Ligabue e poi Gaudiano che deve interpretare Francesco Sarcina, leader de Le Vibrazioni. C’è molta curiosità su questa esibizione, ovviamente, considerando il trionfo alla prima uscita del cantautore. Infine, l’ultima esibizione di stasera è quella di Jo Squillo, che ha il compito non semplice di calarsi in Patty Pravo, una delle voci più note e amata della musica italiana. Queste, sono, dunque le esibizioni previste per stasera 29 settembre, nell’appuntamento con la seconda puntata dell’edizione 2023 di Tale e Quale Show. L’appuntamento va alle ore 21:25 circa, ovviamente su Rai 1 e, per chi volesse, sull’applicazione di Rai Play, con Carlo Conti alla conduzione e la solita giuria composta da Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio. Con loro, come di consueto, un quarto giudice a sorpresa: nella prima puntata c’è stata Valentina Barbieri nei panni di Chiara Ferragni, per la puntata di stasera la curiosità è alle stelle per scoprire chi sarà l’imitatore in giuria.