Ilaria Mongiovì chi è concorrente Tale e Quale 2023: con il Volo

Tra i concorrenti di Tale e Quale 2023 troviamo anche Ilaria Mongiovì attrice e cantante che partecipa alla nota competizione di imitazioni condotta da Carlo Conti. Ilaria Mongiovì nasce nel 1993, 33 anni, a Mussomeli in provincia di Caltanissetta da padre sottoufficiale dell’Arma dei Carabinieri e madre casalinga. Finite le scuole medie si trasferisce Casteltermini in provincia di Agrigento. Fin da piccola mostra passione per il canto, la danza e la recitazione tant’è che a 15 anni partecipa alla prima edizione di Ti lascio un canzone il talent condotto da Antonella Clerici. Studia presso l’Accademia di canto Palladium di Favara e nel 2013 partecipa poi al Supernova Show un evento trasmesso da un’emittente siciliana dove i giovani potevano esibirsi, una sorta di Ti lascio una canzone ma prettamente siculo. Nello stesso anno prosegue gli studi presso l’Università di Palermo. Si unisce poi al gruppo teatrale agrigentino La compagnia del Nove con cui recita nel 2014 nello spettacolo Questa sera si recita… a progetto. L’anno successivo Ilaria Mongiovì interpreta invece la protagonista del musical Un viaggio nel Moulin Rouge. La grande occasione arriva però nel 2022 quando viene scelta per interpretare il ruolo di Esmeralda nell’adattamento teatrale di Notre Dame de Paris. Il suo sogno è quello di potersi esibire sul palco del Festival di Sanremo. Intanto il successo ottenuto a teatro le ha aperto le porte di Tale e Quale dove nella prima serata ha imitato Giorgia. Per quanto riguarda la vita privata di Ilaria Mongiovì, non sappiamo molto. La giovane cantante siciliana sembra ancora single mentre sui suoi profili Facebook e Instagram possiamo vedere foto dei suoi viaggi ma anche del suo lavoro. Sappiamo che oltre alla musica è anche una sportiva di alto livello infatti circa otto anni fa è riuscita a qualificarsi ai mondiali di powerlifting, una disciplina basata sul sollevamento pesi in tre fasi. Oltre allo sport ama viaggiare e appena può organizza spostamenti in mete inesplorate.

Quella a Tale e Quale 2023 non è la prima esperienza televisiva per Ilaria Mongiovì. Nel 2008 quando aveva solo 15 anni la giovane siciliana partecipò alla prima edizione di Ti lascio una canzone il talent show condotto da Antonella Clerici e aperto a cantanti giovanissimi. In quell’occasione Ilaria figurò tra i vincitori insieme all’intero cast cantando Il mio canto libero di Lucio Battisti. La trasmissione è diventata cult perché in una delle sue prime edizioni ha portato alla creazione del trio Il volo. Infatti i tre tenori si erano presentati ai casting come cantanti solisti ma poi un’intuizione dei coach della trasmissione porto alla formazione del trio che ha conquistato le classifiche di tutto il mondo. Ilaria Mongiovì ha iniziato la sua carriera proprio a Ti lascio una canzone per poi specializzarsi nel teatro partecipando a numerosi spettacoli fino alla chiamata per diventare Esmeralda nel famoso musical Notre dame de Paris. Per per quanto riguarda la vita privata di Ilaria mongiovì come rivelato dalla stessa cantante sul suo profilo Instagram è fidanzata da anni con il collega Massimiliano bossolo, artista conosciuto a teatro. Non sono molti gli scatti di coppia che li ritraggono insieme piuttosto la concorrente di Tale e Quale Show 2023 preferisce dedicargli delle romantiche stories per ricordargli tutto il suo amore per lui.