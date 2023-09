Iva Zanicchi figlia chi è il marito di Michela Ansoldi: il caso

Iva Zanicchi è un popolare personaggio della tv italiana, cantante e conduttrice di fama, e Michela Ansoldi è sua figlia: ma chi è il marito di quest’ultima?

Ivan Zanicchi rappresenta un pezzo di storia della televisione e della cultura popolare italiana. La cantante e attrice reggiana, oggi 83enne (è nata a Ligonchio il 18 gennaio 1940) è stata una figura importante prima del mondo della canzone, e poi è divenuta attrice e conduttrice televisiva di grande successo, e ancora oggi è un volto che appare di frequente sul piccolo schermo. Ad esempio, nell’autunno 2022 è stata tra i concorrenti di Ballando con le stelle, e lo scorso marzo è tornata su Rai 1 come componente della giuria del programma Il cantante mascherato. Oggi, Iva Zanicchi è legata sentimentalmente al produttore musicale 73enne Fausto Pinna, con cui sta assieme dal 1986, ma in precedenza è stata sposata con Antonio Ansoldi, anche lui produttore musicale di successo, nato nel 1934 ma deceduto nel 2020.

Iva Zanicchi e Antonio Ansoldi si erano sposato nel 1967, e proprio quell’anno la cantante diede alla luce la sua unica figlia, Michela Ansoldi, che oggi ha dunque 56 anni. La sua strada non è stata propriamente quella della madre, star del mondo dello spettacolo italiano, anche se anche Michela Ansoldi è lo stesso proprietaria di una casa discografica, avendo seguito in qualcosa la strada musicale tracciata dai genitori. Il suo vero mestiere, però, è quello della psicologa. È inoltre sposata e con figli, anche se non ci sono molte informazioni su chi sia il marito di Michela Ansoldi: molti siti non en riportano neppure il nome, mentre altre fonti indicano che si chiami Claudio Lolli (ma è solo un omonimo del popolare cantautore bolognese, scomparso nel 2018 all’età di 68 anni). È possibile però che questa informazione sia sbagliata, dato che la figlia di Michela Ansoldi fa di cognome Catellani, come vedremo più avanti. Del marito della figlia di Iva Zanicchi non sappiamo neppure che mestiere faccia o quanti anni abbia.

Iva Zanicchi nipote chi è

Dal suo matrimonio, Michela Ansoldi ha avuto due figli, che sono quindi i nipoti di Iva Zanicchi: Luca, nato nel 1998 e quindi oggi 25enne, e Virginia, nata nel 2003 e che quindi oggi ha 20 anni. Di Luca non sappiamo nulla, mentre su Virginia Catellani si hanno maggiori informazioni. La ragazza studia a Milano all’Istituto di Scienze Forensi, ma ha anche intrapreso la carriera da cantante: ha infatti partecipato, nel 2021, al programma tv D’Iva, che celebrava i 60 anni di carriera musicale della nonna, e ha pubblicato anche un singolo intitolato Sotto la luna. Poche informazioni, però, anche sul suo conto, specialmente per quanto riguarda la vita privata: della nipote più famosa di Iva Zanicchi non conosciamo altri dettagli né se sia fidanzata o single.