Kerem Alisik Fekeli di Terra amara moglie e figli

Kerem Alisik è l’attore che interpreta Fekeli nella popolazre soap opera turca Terra amara: scopriamo chi è e i dettaglia della sua vita privata, moglie e figli.

Ali Rahmet Fekeli è uno dei personaggi più importanti e apprezzati di Terra amara, la popolare soap opera turca che è uno die grandi successi del pomeriggio di Canale 5 da ormai più di un anno. Pur essendo una figura tecnicamente secondaria nella trama della serie, ha saputo nel tempo conquistarsi i favori e l’interesse del pubblico fin dalle prime apparizioni. Il protagonista Yilmaz lo conosce infatti in carcere, dove Fekeli si trova da oltre vent’anni con l’accusa di aver ucciso il padre di Demir, e marito di Hunkar (che era stata una sua vecchia fiamma). Successivamente, dopo essere stati entrambi liberati di prigione grazie a un’amnistia generale, Fekeli e Yilmaz stringono una solida amicizia, decidendo assieme di vendicarsi della potente famiglia Yaman per ciò che entrambi hanno subito.

A interpretare il ruolo di Fekeli c’è l’attore turco Kerem Alisik, che sarà intervistato in esclusiva dal programma di Canale 5 Verissimo nelle puntate di sabato 30 settembre e domenica 1° ottobre 2023. Durante questa intervista, l’interprete 63enne parlerà del suo ruolo in Terra amara, del successo della serie turca nel nostro paese e più in generale della sua carriera e della sua vita privata. Occorre sapere, infatti, che Kerem Alisik è stato sposato, dal 1988 al 1992, con la collega e connazionale Sibel Turnagol, attrice nata il 28 febbraio 1968 e quindi oggi 55enne. La coppia ha avuto un figlio, Sadri Alisik, nato a Istanbul il 28 marzo 1988, e che ha seguito le orme dei genitori, lavorando anche lui nel mondo dello spettacolo. Ha infatti preso parte a vari show televisivi, film e serie tv in patria, e lo avete sicuramente visto proprio in Terra amara: in un paio di episodi è apparso infatti nella parte del giovane Fekeli, lo stesso ruolo di suo padre.

Kerem Alisik Fekeli di Terra amara chi è

Nato a Istanbul il 5 giugno 1960 Ismail Kerem Alisik, meglio noto semplicemente come Kerem Alisik ha oggi 63 anni, ed è un interpretet cinematografico e televisivo abbastanza conosciuto in Turchia, proprio grazie al ruolo di Fekeli in Terra amara. Proviene da una famiglia di artisti, e suo nonno è stato uno scrittore molto conosciuto nel paese, Attila Ilhan, autore nel 1954 dell’opera Viale delle nebbie. Seguendo le sue orme, da giovanissimo scriveva poesie, ma il suo sogno era di diventare un calciatore, quando però un brutto infortunio lo ha costretto a cambiare strada, e lo ha portarto ad avvicinarsi alla recitazione. Già all’età di 5 anni, Kerem Alisik ha fatto il suo debutto in un film, con un piccolo ruolo.

La sua carriera da attore è decolaata rapidamente, facendolo lavorare in vari ambiti e con un crescente successo. Il suo primo lavoro di rilevanza internazionale è stato il ruolo di Raif nella serie di Star TV Endless Loe, tra il 2017 e il 2018, dopo la quale è stato scritturato per il ruolo di Fekeli in Terra amara, andata in onda in Turchia tra il 2018 e il 2022. Tra il dicembre 2022 e il gennaio 2023 è apparso anche nella serie turca Sipahi.