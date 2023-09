Paolo Conticini moglie e figli: la mamma non è Giada

Paolo Conticini è un noto attore e conduttore televisivo italiano: scopriamo tutto su sua moglie e i suoi figli, e su dove vive il celebre personaggio della tv.

I fan dei film di Christian De Sica lo conoscono molto bene, dato che è grazie al celebre attore romano che Paolo Conticini ha raggiunto la notorietà, lavorando in molte sue pellicole. Nato a Pisa il 10 gennaio 1969, ha iniziato a lavorare come modello, ma è stato anche spogliarellista, disegnatore in uno studio di arredamento e gestore di una palestra, prima di conoscere Christian De Sica negli anni Novanta, quando aveva appena 23 anni. Da allora, divenuto amico dell’attore e regista, ha iniziato ad apparire in ruoli sempre più rilevanti nei suoi film, a cominciare da Uomini uomini uomini, del 1995. Lo ricordiamo per film come Vacanze di Natale ’85, Paparazzi, Body Guards – Guardie del corpo e numerosi altri cinepanettoni. Ma la carriera di Paolo Conticini si è sviluppata anche in tv, sempre come attore (pensiamo sorpattutto al suo ruolo in Provaci ancora Prof!), ma anche come conduttore (per esempio de Lo Zecchino d’Oro). Più di recente, è apparso in Tale e quale show, Stasera tutto è possibile, Ballando con le stelle, Cash or Trash – Chi offre di più? e Il cantante mascherato, di cui ha vinto l’edizione del 2022.

A fronte di una carriera vasta e poliedrica nel mondo dello spettacolo, Paolo Conticini ha avuto invece una vita sentimentale molto più semplice e regolare. È infatti da tempo legato a Giada Parra, una ex modella: i due sono stati fidanzati per ben 18 anni, fino a che il 27 luglio 2013 non ha deciso di sposarsi. La coppia è ancora insieme tutt’oggi, anche se i due sono molto riservati e sulla loro relazione non si sa praticamente nulla. Proprio come Paolo Conticini, Giada Parra è nata a Pisa, ma nel 1975, e oggi ha dunque 48 anni. Di lei sappiamo che ha lavorato come modella e ha partecipato ad alcuni concorsi di bellezza, ma si è anche laureata in Scienze politiche presso l’Università di Pisa. È inoltre un’amante degli animali, della ntura e dei viaggi: tutte cose che si possono scoprire seguendola sul suo profilo ufficiale su Instagram.

Paolo Conticini ha descritto sua moglie in un’intervista come “la donna che conosco meglio, il mio punto di riferimento”, e ha raccontato che i due sono cresciuti insieme e si conoscono da quando erano ragazzini. La coppia è sposata da ormai più di dieci anni, ma non hanno mai avuto figli, anche se in precedenti interviste l’attore e conduttore toscano non ha escluso niente per il futuro, sebbene i due non siano più giovanissimi. Comunque, Paolo Conticini ha già un figlio oggi 18enne, avuto da una precedente storia ma non era sposato (dunque non ha un ex moglie).

Paolo Conticini dove vive

Per ragioni di lavoro, Paolo Conticini passa ovviamente molto tempo a Roma, ma ufficialmente risiede in Toscana, nei pressi della sua città natale. L’attore e conduttore 54enne ha infatti una villa vicino Pisa, dove è nato e cresciuto, anche se la posizione della casa dove vive non è nota con esattezza. La si può scroprire da alcune foto che lui stesso pubblica su Instagram, e in cui se ne vedono alcuni dettagli, tra cui l’ampi terrazzo pieno di fiori, che cura lui stesso in prima persona.