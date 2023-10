Fabrizio Corona figlio che malattia ha cosa ha Carlos lo dice Nina Moric

Svelata che tipo di malattia ha Carlos Corona figlio di Fabrizio e Nina Moric, oggi ha 21 anni

Dopo le dichiarazioni di Fabrizio Corona è bastato un post di Nina Moric a spiegare che tipo di malattia ha il figlio Carlos Corona. L’apprensione per le condizioni del giovane sono arrivate dopo le forti esternazioni riguardo allo stato di salute del figlio da parte del re dei paparazzi a Belve programma in onda su Raidue condotto da Francesca Fagnani. L’input per la rivelazione è arrivato riguardo al malessere che in questo periodo ha il figlio di Vittorio Corona, una sofferenza dovuta al suo senso di impotenza nel vedere Carlos stare male. L’ex fidanzato di Belen Rodriguez ha parlato esplicitamente di malattia genetica, ha chiarito che non si sente responsabile riguardo a cosa ha il figlio Carlos “non mi sento responsabile perché ha un malessere genetico….non è una persona che potrà gestire la sua vita da solo”. Parole forti che hanno mandato in apprensione i fan perché il re dei paparazzi ha, senza peli sulla lingua, rivelato come sta oggi Carlos e il figlio avuto da Nina Moric purtroppo sta male e ha quasi perso le speranze per trovare una cura definitiva che possa risolvere tutti i problemi di salute.

Fabrizio Corona figlio: cosa è la psicosi transitoria acuta

Basta fare un passo indietro però per rendersi conto che c’è una differenza tra ciò che ha dichiarato Fabrizio Corona a Belve su Raidue e quello che invece ha postato su Instagram tempo fa Nina Moric riguardo alla malattia del figlio Carlos Corona. La madre showgirl e volto del video Livin la vida loca di Ricky Martin ha scritto sui social che quello che ha il figlio è la psicosi transitoria acuta chiarendo quindi nello specifico quali siano i problemi di salute del ragazzo. Questo tipo di patologia, fuor di linguaggio scientifico, colpisce principalmente i giovani e si manifesta con stati di delirio periodico, allucinazioni, problemi a prendere sonno e nei casi più gravi degenera in schizofrenia. Basta fare un giro sui principali portali di informazione medica per apprendere che la psicosi transitoria acuta di cui soffre Carlos non è una malattia genetica come dichiarato dal padre nell’intervista a Francesca Fagnani. E’ anche vero però che alcuni sintomi della psicosi transitoria acuta possono avere una matrice genetica. Nato l’8 agosto del 2002 Carlos Corona oggi ha 21 anni di età e appare sempre meno sui social dopo un periodo di sovraesposizione con suo padre Fabrizio con tanto di account personale aperto qualche anno fa. Tra le ultime apparizioni quella della festa del suo compleanno a Porto Cervo organizzata da suo padre, anche se dopo l’intervista del fondatore di Coronas sia Nina Moric che Carlos hanno replicato a loro modo su Instagram in maniera un po’ difficile da decifrare. La showgirl di origini croate ha tra le righe spiegato che le cose non stanno come dette dall’ex marito mentre il ragazzo ha utilizzato una citazione poco comprensibile che non chiarisce le sue condizioni. La querelle social è anche frutto del fatto che a detta dell’ex Belen attualmente Nina Moric e il figlio Carlos non sono in buoni rapporti.