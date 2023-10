Cosa ha Fedez: perché di nuovo in ospedale

Fedez è di nuovo ricoverato in ospedale e i fan sono molto preoccupati per le sue condizioni di salute: che cosa ha il rapper milanese



C’è grande preoccupazione, in questi giorni, per le condizioni di salute del rapper milanese Fedez, noto personaggio dei social e del mondo musicale italiano, nonché marito dell’influencer Chiara Ferragni. Infatti è stato nuovamente operato, dopo che nella giornata di ieri, domenica 1° ottobre, aveva accusato una nuova emorragia. È stato quindi necessario portarlo ancora in sala operatoria per suturare il tessuto e sottoporre il cantante ad una nuova trasfusione, dopo l’intervento già subito durante il primo ricovero, alla fine della scorsa settimana.

La sua improvvisa scomparsa dai social e il ritorno inaspettato e immediato nel capoluogo lombardo della moglie, che si trovava a Parigi per lavoro, avevano causato allarme tra i fan, dopodiché lo stesso Fedez aveva chiarito sui social di essere stato ricoverato in ospedale e di aver rischiato la vita. Preoccupazioni comprensibili, visto che non si tratta del primo problema di salute per il marito di Chiara Ferragni: già nel marzo 2022 era stato ricoverato al San Raffaele per un tumore neuroendocrino del pancreas.

Sui suoi canali social, venerdì 29 settembre 2023 Fedez aveva raccontato di essere stato ricoverato in chirurgia presso l’ospedale Fatebenefratelli di Milano, dopo essere arrivato al pronto soccorso, “a causa di due ulcere che mi hanno causato una emorragia interna”. Una situazione che aveva richiesto ben due trasfusioni di sangue, decisive per salvargli la vita. Adesso le sue condizioni sono stabili e il cantante meneghino sta bene, ma dovrà seguire una precisa terapia farmacologica e correggere la sua alimentazione. A spiegarlo è stato il dottor Massimo Falconi, il chirurgo che lo ha operato nel 2022, in un’intervista al Corriere della Sera.

Il medico ha spiegato al quotidiano che Fedez è stato ricoverato, per la precisione, a causa di un’ulcera anastomotica. Si tratta di un problema raro, che può capitare a quei pazienti che hanno subito un intervento chirurgico come quello capitato al cantante oltre un anno fa. Questo tipo di ulcera prende infatti il nome dall’anastomosi, ovvero del punto in cui un chirurgo ha effettuato una “cucitura” dopo un’operazione.

Fedez Ulcere anastomotiche cosa sono

L’ulcera anastomotica è quindi un tipo di infezione, che può essere causata da un batterio o causata dall’assunzione di antinfiammatori non stiroidei. Come spiegato al Corriere della Sera dal dottor Falconi, durante l’operazione del 2022, a Fedez erano stati asportati vari organi colpiti dal tumore (la maggior parte del duodeno, cistifellea, testa del pancreas e un pezzo di intestino), ma il chirurgo aveva ovviamente dovuto ricostruire la continuità fra i vari segmenti dell’apparato digerente, attraverso l’anastomosi (cioè, cucendo assieme le parti sane). I sintomi di questo disturbo sono dolori addominali, difficoltà di alimentazione e, in casi più rari, vomito di sangue o emissione, con le feci, di sangue digerito. Nel caso di Fedez, come lui stesso ha raccontato, le due ulcere che aveva gli avevano causato delle emorragie interne, che sono appunto una delle conseguenze di questo tipo di problema.

Il dottor Falconi ha comunque rassicurato tutti sulle condizioni del rapper milanese: il ricovero per questo tipo di disturbo medico dura generalmente pochi giorni, e in capo a un mese il soggetto è pienamente ristabilito e guarito. Il dottore ha aggiunto che non si può escludere che un simile problema si possa però ripresentare in futuro, e per questo è necessario che Fedez segua attentamente sia la terapia farmacologica consigliata sia le regole di corretta alimentazione fornite dai medici.